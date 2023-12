Las elecciones en Boca Juniors también se juegan en Santiago del Estero

Es más, aunque no lo dijo y obviamente está compenetrado con la definición del sábado ante Central, Palermo votaría el domingo en la Bombonera. Es que no tuvo pruritos para afirmar que desea ir a Boca y por eso, pase lo que pase con Platense y la cercanía del acto eleccionario con la definición, no se perdería por nada del mundo votar. Mucho menos si es campeón.