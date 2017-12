No hay crisis económica en la Legislatura santafesina. El próximo año gastará un total de 2.711.715.000 pesos (un promedio de 7.429.356 pesos por día o de 309.556 pesos por hora). Así, por ejemplo, quintuplicará en 2018 el presupuesto del Ministerio de Innovación y Cultura provincial, que tiene asignado un total de 538 millones de pesos. Esto es lo que surge del proyecto de presupuesto que envió el gobernador Miguel Lifschitz a la Legislatura, y al que la Cámara baja le dio media sanción el jueves pasado. Las contradicciones son fuertes. Mientras el presupuesto de los diputados y senadores de Santa Fe no sabe de recortes, al mismo tiempo a nivel nacional se aplicará un ajuste sobre los jubilados y pensionados bajo el argumento del déficit fiscal. Esto vendrá de la mano del cambio en la movilidad de sus haberes, que forma parte del consenso fiscal firmado por la Casa Rosada y 23 provincias, incluida la propia Santa Fe.En el gasto político no hay fisuras en Santa Fe entre los partidos mayoritarios (socialismo, macrismo, peronismo y radicalismo). Mantienen sobre este punto una concordia sorprendente como si fuese una política de Estado. Ninguna de estas fuerzas planteó ni plantea en la actualidad disminuir el presupuesto de la Legislatura provincial (tienen todas las facultades para hacerlo).De acuerdo al presupuesto 2018 que elaboró la Casa Gris, y que esta semana la Cámara alta podría convertir en ley, Diputados se devorará el año próximo 1.638 millones de pesos y el Senado 1.073 millones, lo que hace un total de 2.711 millones de pesos. Esto representa un aumento del 27,09 por ciento con respecto al gasto legislativo de este año (una "paritaria" soñada por cualquier gremio). Sin embargo, el propio proyecto de presupuesto de la provincia sostiene que en 2018 habrá "una variación estimada a nivel de precios implícito del orden del 15,7%, de acuerdo a las pautas macrofiscales informadas por el gobierno nacional".El 99 por ciento del presupuesto de la Legislatura se va en gastos corrientes. Diputados consume el 61 por ciento de sus recursos en pagos al personal (1.010 millones de pesos), mientras que el Senado destina el 58 por ciento (627 millones de pesos) a ese rubro. La Legislatura tiene un total de 1.472 empleados, cuyos sueldos promedios son de los más altos del Estado provincial. Diputados cuenta con 879 agentes (474 en planta permanente y 405 temporarios) y el Senado con 593 (295 permanentes y 298 temporarios). Sorprendentemente hace diez años, en 2007, la Legislatura tenía un total de 982 cargos (614 en Diputados y 368 en el Senado), lo que significa un aumento en la cantidad de personal del 50 por ciento, cuando las tareas y responsabilidades de ambas Cámaras son las mismas que una década atrás. Estos números dejan al desnudo los mecanismos de ingresos a la planta de personal de la Legislatura. Esta se viene engrosando como capas geológicas que se acumulan de la mano de senadores y diputados que suelen contratar a parientes, amigos y militantes de sus fuerzas políticas, y parte de ellos luego continúan en el cargo más allá de los cuatro años de mandato de los legisladores.El reparto discrecional de subsidios por parte de los legisladores (la "cajita" con la que cuentan los diputados y senadores, que en el mejor de los casos se usa para clientelismo político) también se lleva una porción importante del presupuesto. Diputados destinará para este rubro catalogado bajo el ítem "ayuda social" 150 millones de pesos (a razón de $3 millones al año por cada uno de los 50 legisladores para distribuir a su piacere) y el Senado dispondrá de 184 millones de pesos (9,6 millones de pesos anuales por cada uno de sus 19 integrantes).En el detalle analítico del presupuesto también sobresale que en 2018 Diputados gastará 4,5 millones de pesos en "pasajes y viáticos", 1,5 millón en "servicio de ceremonial" y 204 millones de pesos para "gastos de funcionamiento", entre otros rubros. El Senado dispondrá de 38 millones de pesos en "gastos protocolares" y 211 millones en "gastos de funcionamiento".La comparación del presupuesto que tendrán en 2018 ambas Cámaras con otras áreas del gobierno provincial muestra también una grotesca distorsión y desproporción, que se viene arrastrando año tras año. La Legislatura gastará casi lo mismo que el estratégico Ministerio de Obras Públicas: 2.711 millones de pesos frente a 2.786 millones, respectivamente. E incluso muchísimo más que el Ministerio de la Producción (871 millones de pesos) y la Secretaría de Estado de Hábitat (674 millones de pesos), por ejemplo.La política no es gratis. Ni en Argentina ni en ningún país del mundo. Pero con estos números sobre la mesa hay una pregunta básica que es imposible eludir: ¿es este el precio justo de una Legislatura provincial, de la cual se espera austeridad frente a las necesidades sociales y de infraestructura que tiene Santa Fe?