Franco Colapinto, 2º en España: "Mi ritmo de carrera es uno de los más rápidos"

Aunque el pilarense tuvo una fantástica actuación, esto no le alcanzó para derrotar al estadounidense Crawford, quien fue el mejor en las 37 vueltas que se dieron al circuito catalán , donde aventajó en un segundo y cuatro décimas a Colapinto y en 5.8 segundos a su compañero de equipo, el ecuatoriano-estadounidense Juan Manuel Correa, que concluyó tercero y completó el podio.

Podioooooo! Muy contento de terminar el finde bien arriba y con el mejor ritmo de carrera!! En unos días se viene Austria.. que ganas de seguir asiiii



Que lindo haberte tenido hoy apoyando hermano gracias por todo @bizarrap pic.twitter.com/ql29oU063y — Franco Colapinto (@FranColapinto) June 23, 2024

"Estoy muy contento. Por supuesto, estaría más contento con la victoria, pero me alegro por el equipo, hicieron un trabajo muy bueno. Ayer no teníamos mucho ritmo. Me quedé hasta muy tarde intentando entender por qué y qué hacer para hoy. Y funcionó", comenzó Colapinto a analizar la jornada en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, y demostramos que el ritmo de la clasificación y el ritmo de la carrera siguen estando ahí arriba. Creo que la clasificación era el punto principal que teníamos que mejorar y lo hicimos. En cuanto a mi ritmo de carrera, ya estaba bastante confiado y hoy demostré que todavía está ahí y es uno de los más rápidos. Así que eso es, creo que muy motivador para las próximas carreras", agregó.

Las próximas pruebas de la Fórmula 2 se disputarán el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria.