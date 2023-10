El debate, una función especial en la gira despedida de la grieta

Massa y Bullrich tienen que arriesgar más. Saben que pelean el segundo pasaje a la fase final del casting presidencial. Más rezagados, Schiaretti y Bregman tratarán de aprovechar el evento como una vidriera para mostrarse ante el gran público.

En las últimas horas, la mochila de Massa se volvió más pesada. Además de dar explicaciones por la inflación y la pobreza, deberá enfrentar las derivaciones del escándalo que generaron las imágenes del ahora exjefe de gabinete bonaerense y estrecho aliado de Máximo Kirchner, Martín Insaurralde, en un viaje de placer en un yate en Marbella, tomando champagne con una modelo. Escenas de menemismo explícito que suman ruido a Massa en el epílogo de la campaña.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1707885798219973071&partner=&hide_thread=false Se viene un tiempo grande para la Patria. #ElSalarioNOesGanancia pic.twitter.com/oR4gCUms29 — Sergio Massa (@SergioMassa) September 29, 2023

Cuando se apaguen las cámaras, se abrirá otra pelea: por la interpretación de quién ganó. “El debate no mueve el amperímetro, pero la clave es no cometer errores que puedan ser amplificados en las redes sociales”, dice un armador del no peronismo.

En una elección donde las tres principales coaliciones se ubicaron en la banda de los 30 y los 28 puntos, un paso en falso puede ser fatal. Y todos buscan su “¿en qué te han convertido, Daniel? Parecés un panelista de 6,7,8”.

Después de ser el candidato más votado en las Paso, Milei es el más expuesto. Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se mostró sorprendentemente versátil en el debate de candidatos a vice. Habrá que ver si está al mismo nivel el referente libertario, que dejó de ser un simple instrumento de castigo contra el establishment político. Ahora se le exige que despeje diversos interrogantes. Desde su esquema de gobernabilidad y su hoja de ruta, hasta su estabilidad emocional para ejercer la Presidencia. Para este puesto no hay psicotécnico.

En su triple rol de ministro de Economía, candidato y presidente en ejercicio, Massa pide al electorado que suspenda la incredulidad ante una promesa de futuro que parece pura ficción.

Está por verse el impacto electoral de medidas como la devolución del 21% de las compras con tarjeta de débito y la reforma del impuesto a las ganancias, pero el exintendente de Tigre está dejando todo ante su gran oportunidad. Puede ser su the last dance. “Lo de Massa es conmovedor. Si todavía hay elección es por él”, dice un dirigente opositor insospechado de simpatizar con el peronismo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1707820428226388254&partner=&hide_thread=false VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/EnsGjjHgXz — Javier Milei (@JMilei) September 29, 2023

Si bien no puede elegir rival, a Massa parecería convenirle más un balotaje contra Bullrich que contra Milei. Si el minarquista quedara cerca de los 40 puntos, con dos de cada tres votos de Juntos —motorizados en gran medida por el rechazo a todo lo que huela a kirchnerismo— llegaría a la mayoría.

En cambio, si Massa compite contra Bullrich podría pasar la red en las aguas de Milei, que recibió siete millones de votos y su mayor afluente es el peronismo. Entre 2019 y 2023, Juntos perdió un millón de votos y el Frente de Todos/Unión por la Patria seis.

“Está difícil, porque tenés que cuidar votos a dos bandas. Igual, a Milei se le bajó la espuma después de las Paso. Estamos palo y palo”, asegura un bullrichista. Se verá si es deseo o realidad.

Lo que rompe la Matrix política argentina es que Milei lidera una fuerza nueva y muy competitiva electoralmente que penetra en la sociología peronista con banderas históricas del no peronismo, como una ambiciosa reforma pro mercado.

No se trata de una escisión del peronismo, que expresa un resquebrajamiento de la base del PJ. Ese fue el caso del Frente Renovador, que encontró un hueco en 2013 ante el desgaste del cristinismo con la lucha contra la inseguridad y el impuesto a las ganancias, el hit histórico del massismo. El Frente de Todos fue una sutura política a ese hiato social.

Pero tampoco se trata de una fuerza que ocupa la sociología no peronista. Esa fue la historia del PRO, que emergió de las ruinas de la implosión del radicalismo en 2001. El partido fundado por Mauricio Macri siempre estuvo atravesado por una sospecha de clase que le puso un techo a su crecimiento en los sectores más vulnerables.

Uno de los interrogantes es si la relación entre el peronismo y los segmentos del electorado que le dieron la espalda y se fueron con Milei está en un impasse o se trata de un divorcio definitivo.

Aunque el debate confirmará al economista que fue alimentado desde ambos polos de la grieta como el nuevo centro de gravedad de la política argentina, no está claro que esta sea la última metamorfosis del sistema y que entre en un espiral de fragmentación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1708255623794602455&partner=&hide_thread=false ¡MÁS DE 8000 KILÓMETROS DE CARAVANA Y VAMOS POR MÁS!

De Jujuy a Lanús y Lomas de Zamora, pasando por el interior de Córdoba y Santa Fe, esta semana marchamos de una punta a otra del país para escucharte y decirte que vamos a ordenar la Argentina. ¡Gracias por los abrazos, por… pic.twitter.com/cowuzQFAqP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 30, 2023

Si Juntos queda fuera del balotaje, la alianza tiene todos los números comprados para autodestruirse. Una parte del PRO hará fila para aportar recursos humanos a la ascendente startup de la derecha argentina y el radicalismo difícilmente apoye a quien reconoció que descargaba la tensión practicando boxeo con un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín.

La situación pondría en un aprieto a Maximiliano Pullaro, que en plena campaña dijo que si Bullrich no llegara a la segunda vuelta se inclinaría por Milei. “Vamos a esperar al partido, si se define eso lo vamos a aceptar”, señalan desde el entorno del gobernador electo, donde también barajan el escenario de Milei presidente.

“Si eso pasa vamos hacia la provincialización de los principales jugadores por un tiempo hasta que la situación se reordene”, señala un armador radical.

La nueva geometría política podría tener la forma de un pentágono: Milei en la Casa Rosada, Jorge Macri en Caba, Kicillof en Buenos Aires, Martín Llaryora en Córdoba y Pullaro en Santa Fe. Todos titulares de una parcela de poder y con un largo trecho por recorrer para expandir y construir un proyecto nacional.

Mientras tanto, se registran escenas impensadas poco tiempo atrás. Pullaro y Leandro Santoro compartieron una entrevista en un canal porteño de noticias. Viejos amigos de militancia en la Juventud Radical, en otro contexto el futuro gobernador de Santa Fe y el candidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria no se hubieran mostrado en público. Mucho menos, se hubieran elogiado. Es una señal de que la vieja grieta está de salida. El clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo explica y organiza cada vez menos. Los actores y las actrices miran cómo cae el telón de lo que hasta hace poco funcionó pero no para de perder espectadores en las urnas. A partir de diciembre, en la política argentina empieza otra película.