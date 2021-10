¿Cuál es el proyecto futbolístico de Newell's? ¿Cuál es el plan deportivo que pergeñó Julio César Saldaña desde hace tiempo para convertirse en el referente? ¿En qué se sustentó la gestión de Ignacio Astore para elegir el plan deportivo del cual hasta ahora sólo se conocen cesantías e improvisación? ¿Acaso fue atinado cortar con el ciclo de Fernando Gamboa para improvisar con Adrián Taffarel y observar la peor puesta en escena de un equipo en campo? ¿No dimensionaron de antemano la realidad del club que ahora se refugian en la desgastada excusa política de la herencia? ¿No concibieron un programa de acción para no profundizar los problemas preexistentes? ¿No comprendieron todavía que de no tomar decisiones profundas e inmediatas tendrán que rogar que el futuro no venga? ¿Cuál es el esquema financiero elaborado para fortalecer al plantel profesional de cara al desafío que sabían tendrían? ¿Es el empresario Christian Bragarnik el recurso para resolver el dilema?