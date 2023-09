Crimen del policía: el desafío escala y es contra el Estado

Hay un factor de repetición que tiene como denominador y mensaje común, en estos objetivos y como acciones que escalan, ser un reto claro al Estado. No pocas veces las fuerzas de seguridad se han visto entreveradas en sociedades con el delito. Policías que participan de la investigación de bandas en fiscalías han terminado presos este mismo año por colaborar con grupos criminales. No es para decir ni de lejos que este sea el caso. Es para enfatizar que cuando se anuncia que van a matar policías y efectivamente asesinan a uno en la puerta de una agencia policial el ataque es contra el Estado.

Es contra un Estado que ha perdido la capacidad de mitigar las acciones organizadas desde dentro de las prisiones por delincuentes que saben que no saldrán por 40 años. La diferencia de velocidad y de objetivos entre Estado y grupos criminales es notable. El problema criminal de Rosario atraviesa las gestiones y perdura en una ciudad que se parte en sus contrastes abruptos. Y entonces se dan dos factores notorios. Uno es el de la temeridad, la crueldad y el desdén de una delincuencia transida de violencia que se atreve a todo. La otra es el de un sistema criminal que aunque puede esclarecer los hechos y aislar a los culpables no detiene sus acciones, brutales hasta lo inverosímil. Una gestión que pese a sus eslóganes de campaña no tuvo plan para la seguridad pública, para la administración de los detenidos de alto perfil en las prisiones, para la coordinación entre persecución penal y accionar de sus golpeadas fuerzas operativas se retira en diciembre derrotada en buena proporción por la imprevisión en ese enorme agujero. Un ex ministro de Economía de la provincia afirmó en redes sociales hace 20 días que en el primer semestre del año el gobierno provincial exhibió una fuerte subejecución de las partidas del presupuesto para invertir en seguridad. Dijo que se había usado apenas el 16% de los fondos disponibles. Nadie que se sepa le dio una respuesta. No es por esto que pasó lo de hoy. Pero es también el eslabón de una cadena de todo lo que a la política le faltó tomarse escrupulosamente en serio.

Acaban de matar a un policía a 15 días de que un grupo de sujetos dejara un cartel avisando que lo harían. Puede ser una casualidad aún prematura para ser descifrada pero no lo es que atenten rutinariamente contra una sede policial. Hemos ido normalizando acontecimientos despiadados. No caer en respuestas brutales, torpes y mágicas producto del miedo o la impotencia es fundamental. Pero el Estado debe mostrar serenidad, planificación y reacción dentro de la ley. La criminalidad sube todo el tiempo sus varas y la ciudad asiste al show dramático de su despliegue de sangre. Es un grave disvalor para la autoridad democrática sea cual sea su signo y también una advertencia. Tan dolorosa como la muerte violenta de un empleado estatal que estaba entrando a su trabajo.