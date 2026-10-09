Ternium cumple 20 años en Wall Street con presencia en seis países y 33.000 empleados

La siderúrgica Ternium, del Grupo Techint, celebró dos décadas de cotización en el NYSE con el tradicional toque de campana encabezado por su CEO argentino, Máximo Vedoya

La empresa fabricante de aceros planos del Grupo Techint, con origen en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, conmemoró dos décadas de cotización en el New York Stock Exchange (NYSE). El hito refuerza el peso de la industria siderúrgica argentina en los mercados bursátiles internacionales y consolida a la compañía como uno de los grandes referentes continentales del sector.

La celebración se realizó con el tradicional toque de campana, una ceremonia encabezada por Máximo Vedoya, CEO de la compañía, junto con integrantes de su equipo directivo. El ingreso de Ternium a la NYSE, donde cotiza bajo el símbolo bursátil TX, en 2006 representó un paso estratégico en su expansión regional y marcó el inicio de una nueva etapa de crecimiento como empresa pública. En 2025, Ternium reportó ingresos anuales por USD 15.600 millones y empleó a 33.000 personas.

Dos décadas de presencia en Wall Street implicaron el fortalecimiento de sus prácticas de transparencia, gobierno corporativo y rendición de cuentas como parte de su relación con inversores y otros grupos de interés, además del cumplimiento de obligaciones de divulgación financiera y requisitos de gobierno corporativo bajo supervisión regulatoria. Esos compromisos acompañan hoy la cotización de la empresa en el mercado estadounidense y son parte central de su identidad como compañía global.

La historia de Ternium arranca en la Argentina, con Siderar y la planta General Savio, que es hasta hoy la planta industrial más grande del país. Ternium es la principal productora de acero de la Argentina y cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA: TXAR). La raíz nacional de la compañía es inseparable de la historia industrial del país: en 1946, el general de brigada Manuel Nicolás Savio presentó en el Congreso Nacional el proyecto que se convertiría en el Plan Siderúrgico Argentino, aprobado y promulgado en junio de 1947 bajo la Ley 12.987.

Durante la presidencia de Arturo Frondizi, en el marco de la llamada "batalla del acero", la Planta General Manuel Nicolás Savio fue inaugurada oficialmente el 25 de julio de 1960. El primer encendido del Alto Horno N.° 1 se produjo el 20 de mayo de 1961 y la primera colada de arrabio líquido marcó el inicio real de la producción siderúrgica integrada argentina. Desde entonces, la planta no dejó de crecer y de consolidarse como el núcleo productivo más importante del Grupo Techint en el país.

En 2005, Techint decidió consolidar sus operaciones siderúrgicas en una única entidad global: así nació Ternium, una fusión que integró las capacidades de Siderar (Argentina), Hylsa (México) y Sidor (Venezuela). Ese movimiento no solo fortaleció la posición de Techint en América Latina, sino que le permitió competir con mayor eficiencia en los mercados internacionales.

A dos décadas de su ingreso a la NYSE, Ternium es una de las empresas siderúrgicas líderes de América, con más de 33.000 colaboradores, 20 centros productivos y operaciones industriales en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México. La compañía compite con aceros de alta especificación, como los que usa la industria automotriz, en los mercados más exigentes del continente.

El balance de dos décadas en Wall Street muestra a Ternium consolidada como referente del acero latinoamericano y con planes de expansión que apuntan a reforzar esa posición en los próximos años.