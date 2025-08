MercadosInvest explica cómo prepararse para una recesión sin salir del mercado

No hay fórmulas infalibles, pero sí algunos indicadores que pueden alertar sobre un cambio de ciclo.

Inversión de la curva de rendimientos

Caídas sostenidas en los índices PMI (actividad industrial)

Aumento del desempleo

Enfriamiento en el consumo y en los resultados de empresas clave

En MercadosInvest detallan que, para quienes están comenzando a invertir, es fundamental incorporar el seguimiento de estos indicadores como un hábito periódico —por ejemplo, una vez por semana o por mes— para entender cómo evoluciona el contexto económico.

Aclaran que no se trata de reaccionar ante cada cambio, sino de entrenar la mirada para identificar patrones y adaptar progresivamente la estrategia. Este enfoque permite tomar decisiones informadas, sin caer en el pánico ni en movimientos bruscos que puedan perjudicar el portafolio.

Activos defensivos: dónde resguardarse sin dejar de invertir

Durante períodos recesivos, algunos instrumentos históricamente han ofrecido mayor estabilidad:

Bonos del Tesoro o instrumentos de renta fija de alta calidad

o instrumentos de renta fija de alta calidad Acciones de sectores defensivos como salud, consumo básico o servicios públicos

como salud, consumo básico o servicios públicos Oro y otros metales preciosos

ETFs con baja volatilidad y criterios de calidad empresarial

Desde MercadosInvest explican que este tipo de activos —como bonos, oro o sectores defensivos— no aseguran rendimientos altos ni resultados inmediatos, pero cumplen una función clave: actuar como “amortiguadores” en escenarios difíciles. En momentos de crisis, caídas abruptas o alta incertidumbre, ayudan a limitar las pérdidas y a mantener una parte del capital resguardado. Incorporarlos a una cartera permite equilibrar el riesgo y sostener el proceso inversor sin verse obligado a vender en mal momento.

Liquidez: un recurso estratégico, no un desperdicio

Contar con una porción del portafolio en efectivo, o invertido en instrumentos líquidos y de bajo riesgo (como cuentas remuneradas, fondos de corto plazo o bonos muy seguros), es una estrategia clave para quienes quieren invertir con inteligencia y flexibilidad.

Desde MercadosInvest explican que este “colchón de liquidez” cumple dos funciones importantes: por un lado, brinda tranquilidad en momentos de alta volatilidad o incertidumbre, ya que evita tener todo el capital expuesto al riesgo del mercado; y por otro, permite aprovechar oportunidades cuando muchos inversores se ven forzados a vender en medio del pánico.

Es común que durante caídas fuertes algunos activos valiosos bajen de precio simplemente por la urgencia de otros en liquidar posiciones. Tener liquidez disponible en ese contexto permite comprar con ventaja.

MercadosInvest sugiere mantener entre un 10% y un 20% del capital en este tipo de instrumentos, ajustando el porcentaje según el perfil del inversor (más conservador o más agresivo) y el horizonte de inversión (plazo corto, mediano o largo).

Psicología de la recesión: el riesgo de las emociones

El miedo es una de las emociones más poderosas —y peligrosas— cuando se trata de invertir. Puede llevar a tomar decisiones impulsivas que, en lugar de proteger el capital, terminan amplificando las pérdidas.

Entre los errores más comunes durante períodos de crisis o fuertes caídas de mercado se encuentran: vender activos en el peor momento, cuando ya han perdido gran parte de su valor; abandonar una estrategia que hasta entonces venía funcionando por temor a que las pérdidas sigan; o lanzarse a comprar activos muy especulativos con la esperanza de recuperar rápidamente lo perdido.

Desde MercadosInvest explican que estos comportamientos, si bien comprensibles desde el punto de vista emocional, suelen ser contraproducentes en términos financieros. Por eso, insisten en que el autocontrol psicológico es tan importante como la diversificación o el análisis técnico. Una de las claves para evitar estos errores es operar con un plan claro desde el inicio: definir metas realistas, establecer niveles de riesgo aceptables, decidir con anticipación cuándo entrar y salir de una inversión, y respetar esas reglas incluso cuando el mercado genera ansiedad.

MercadosInvest también recomienda reducir la frecuencia con la que se revisa el portafolio o las noticias financieras, especialmente durante momentos de alta volatilidad. Estar demasiado expuesto al ruido del mercado puede aumentar el estrés y favorecer decisiones impulsivas. En cambio, mantener una mirada estratégica y actuar según lo planificado permite atravesar los ciclos recesivos con mayor solidez, aprovechando las oportunidades sin dejarse arrastrar por el pánico.Una recesión no te obliga a retirarte del juego

Desde MercadosInvest explican que no es necesario salir del mercado para protegerse. Con ajustes razonables, enfoque estratégico y disciplina emocional, es posible mantenerse invertido, reducir riesgos y posicionarse para el próximo ciclo de crecimiento.

La clave no es adivinar el momento exacto del giro económico, sino estar preparado para transitarlo sin improvisaciones.

Acerca de MercadoInvest

MercadoInvest es una plataforma global de trading diseñada para ofrecer acceso sencillo y seguro a los mercados financieros. Fundada en 2018, la compañía combina tecnología avanzada con una interfaz intuitiva, permitiendo a traders de todos los niveles operar en activos como divisas, criptomonedas, materias primas y acciones.

Reconocida internacionalmente, MercadoInvest fue galardonada como "El Mejor Proveedor de App de Inversión/Trading" en los London Summit Awards 2023. Este premio refleja su compromiso con la transparencia, la seguridad y la excelencia en el servicio, ayudando a sus usuarios a alcanzar sus metas financieras en un entorno confiable y profesional.

Descargo de responsabilidad

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un bróker online.

Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva.

Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.