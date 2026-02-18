La nueva habilidad argentina: cuándo NO comprometerse

En la mayoría de los países, el compromiso es un rasgo de carácter. En Argentina, se parece más a un instrumento financiero. La liquidez es baja y el riesgo es alto, y puede cambiar de un día para otro.

Si alguna vez viste a un argentino aceptar un plan con dos meses de anticipación, presenciaste un pequeño milagro. No porque seamos personas “colgadas”, sino porque el entorno condiciona tanto y castiga tanto los compromisos a largo plazo, que la gente empieza a verlos como algo escrito con lápiz… en medio de una tormenta. Cuando los precios, el trabajo, el crédito y las reglas cambian todo el tiempo, no comprometerse deja de ser evitación y se convierte en estrategia.

Este artículo trata de esa estrategia: por qué los argentinos, especialmente los adultos jóvenes, se volvieron expertos en postergar, cubrirse y mantener opciones abiertas, además de sus habilidades en videojuegos, reels de Instagram y editor de videos . No como señal de inmadurez, sino como una habilidad de adaptación. Una competencia de supervivencia que, para alguien de afuera, puede parecer indecisión, y que para cualquiera que haya vivido varias “reapariciones” del nuevo normal, parece pura cordura.

Empecemos por lo obvio: la inflación cambia el significado del tiempo. En 2023, Argentina cerró el año con una inflación anual del 211,4%. Cuando el dinero pierde valor rápido, el futuro se siente menos como un destino y más como una zona a la que no te dejan entrar sin equipo de protección. Planificar se vuelve frágil. Ahorrar se vuelve un rompecabezas. Y comprometerse —es decir, comprar una propiedad, firmar un alquiler largo, elegir una carrera estable con “escalera”— puede sentirse como encerrarte en una decisión cuyos supuestos no van a sobrevivir al próximo trimestre.

El giro es que 2024 y 2025 trajeron desinflación en comparación con ese pico. Muchos informes señalaron que la inflación bajó de 211,4% (diciembre de 2023) a 117,8% (diciembre de 2024), y que hubo una mejora adicional hacia fines de 2025. Eso es un avance real en el papel. Sin embargo, socialmente el “músculo de planificar” no se regenera de inmediato. La confianza tarda en reconstruirse. No es que la gente vuelva a compromisos largos porque un gráfico mejora; vuelve porque cree que la mejora va a sostenerse.

Ahora, el segundo ingrediente:

El trabajo formal no es universal. La informalidad es enorme

La OCDE incluye estadísticas nacionales que indican que el empleo informal impactaba aproximadamente al 42% del empleo total hacia fines de 2024. No es solo un dato del mercado laboral: es un asesino del compromiso. Ingresos y beneficios inestables, y los contratos a largo plazo (alquileres, préstamos, planes basados en la idea de un ingreso mensual constante) se vuelven como jugar al ajedrez arriba de un colectivo.

Y después está el crédito. O, mejor dicho, la falta de un crédito que sirva. En la mayoría de los países, las hipotecas, los préstamos largos y el financiamiento previsible “lubrican” el compromiso. Argentina tiene un crédito escaso y de plazo corto.

Documentos del Banco Mundial han señalado que una porción muy pequeña del crédito es de largo plazo (alrededor del 1,4%) y que los plazos promedio de los préstamos de inversión se miden en meses, no en décadas.

En paralelo, bases de datos internacionales muestran que el crédito doméstico al sector privado en Argentina es bajo como proporción del PBI. Cuando no podés financiar una casa, la expansión de un negocio, o incluso una mejora estable en tu vida con condiciones razonables, el compromiso es algo que asumís solo si tenés efectivo, respaldo familiar o una tolerancia importante al dolor.

Ahí es donde la habilidad de saber cuándo no comprometerse se vuelve visible en la vida de la gente.

El mejor ejemplo es la vivienda

Por eso hay tantos adultos que temen mudarse, comprar, “asentarse”. Un informe de 2024 citado por Buenos Aires Times estimó que casi 2,3 millones de argentinos de entre 25 y 35 años viven con sus padres u otros familiares porque no pueden pagar una vivienda: aproximadamente cuatro de cada diez dentro de ese rango. En otro contexto macro, vivir con los padres podría verse como una inclinación cultural o un fracaso personal. En Argentina, suele ser una alternativa racional a una política habitacional que no alcanza: mi propietario quiere certeza, pero mi salario está teniendo una aventura con la incertidumbre.

Y cuando uno sí se compromete —por ejemplo, con un contrato de alquiler— ese compromiso suele ser “blando”. La flexibilidad se negocia. Se evitan los plazos largos. Se mantiene un plan de salida. Se tratan las decisiones grandes como reversibles, porque en Argentina la vida es así: siempre está dándose vuelta y dándote vuelta las cosas.

Otra zona de compromiso que se convirtió en una pausa larga es la formación de familia. La fertilidad viene cayendo desde hace años; datos del Banco Mundial indican que la tasa total de fertilidad en Argentina ronda 1,5 nacimientos por mujer (el año más reciente reportado fue 2023). No es que la gente haya dejado de querer chicos. Es que los hijos son el proyecto de largo plazo por excelencia —el proyecto largo al que todos los demás se subordinan— y en una economía donde el horizonte de planificación se corta, los proyectos largos se vuelven difíciles de arrancar.

Entonces, ¿cómo es este nuevo estilo argentino de compromiso?

Microcompromisos, en lugar de macrocompromisos.

Los argentinos igual se comprometen. Solo que en unidades más chicas. Un curso corto en vez de un plan a cuatro años. Un “side hustle” en vez de una carrera que defina toda tu identidad. Una etapa de “vemos” en la pareja que dura más que algunos matrimonios. Seguimos construyendo cosas; simplemente las construimos en piezas modulares, como muebles que quizá tengas que mover rápido. El punto no es evitar la responsabilidad. Es evitar el riesgo irreversible.

La inteligencia de la opcionalidad.

En finanzas, la opcionalidad es algo bueno: pagás por tener el derecho de decidir más adelante, cuando tengas más información. La cultura argentina se contagió de esa lógica. La gente mantiene varias fuentes de ingreso. Mantiene habilidades transferibles. Evita decisiones que le recorten movilidad. Desde afuera puede parecer indecisión; por dentro es una cobertura.

El “compromiso” se redefine como algo emocional, no contractual

Esto es lo que desde afuera no se ve: incluso en economías inestables, la gente no se vuelve un robot frío. Cambia lo que considera sagrado. Muchos argentinos dudan antes de comprometerse con un contrato a 24 meses, pero se comprometen con ferocidad con las obligaciones familiares, las amistades, la comunidad y la ayuda mutua. Cuando los sistemas formales se sienten poco confiables, los sistemas sociales informales se vuelven la verdadera infraestructura.

El humor como gestión del riesgo

Sí, el humor. La costumbre argentina de bromear con el desastre no es negación; es liquidez psicológica. Si podés reírte del caos, es menos probable que te paralices. Si podés decir “mañana vemos” con el tono correcto, creaste un colchón mental entre vos y la volatilidad del mundo. Ese colchón ayuda a la gente a seguir funcionando.

¿Hay un lado negativo de todo este no-compromiso estratégico? Obvio.

Puede producir fatiga crónica. Recalcular todo el tiempo agota. Puede demorar hitos de vida que la gente realmente desea. Puede debilitar proyectos de largo plazo (negocios, instituciones, incluso relaciones) que requieren expectativas estables. También puede generar malentendidos generacionales: los mayores pueden interpretar la cautela de los jóvenes como pereza, mientras que los jóvenes pueden interpretar la insistencia de los mayores en “estabilidad” como ingenuidad.

Pero hay un punto sobrio acá: una sociedad no “elige” esta cultura. La aprende.

Si la última década le enseñó algo a los hogares argentinos, es que los planes rígidos se quiebran más fácil que los flexibles. Cuando la inflación se dispara, cuando el crédito desaparece, cuando el trabajo se vuelve informal, cuando el costo de vida cambia más rápido de lo que los salarios se ajustan, la persona racional no firma su vida sobre supuestos optimistas. Mantiene flexibilidad. Retrasa decisiones irreversibles. Permanece “líquida”.

Por eso la nueva habilidad argentina —saber cuándo no comprometerse— no es solo una vibra. Es una adaptación a restricciones medibles: niveles históricamente extremos de inflación con pico en 2023, una inflación aún alta pero mejorando en 2024–2025, alta informalidad laboral, y un sistema de crédito donde el financiamiento a largo plazo es la excepción, no la norma.

Un cierre final: no nos volvimos expertos en no comprometernos porque tengamos miedo del futuro. Nos volvimos expertos porque respetamos el futuro lo suficiente como para no mentirle.