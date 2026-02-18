La Capital | Novedades

La nueva habilidad argentina: cuándo NO comprometerse

En la mayoría de los países, el compromiso es un rasgo de carácter. En Argentina, se parece más a un instrumento financiero. La liquidez es baja y el riesgo es alto, y puede cambiar de un día para otro.

18 de febrero 2026 · 15:09hs
La nueva habilidad argentina: cuándo NO comprometerse

Si alguna vez viste a un argentino aceptar un plan con dos meses de anticipación, presenciaste un pequeño milagro. No porque seamos personas “colgadas”, sino porque el entorno condiciona tanto y castiga tanto los compromisos a largo plazo, que la gente empieza a verlos como algo escrito con lápiz… en medio de una tormenta. Cuando los precios, el trabajo, el crédito y las reglas cambian todo el tiempo, no comprometerse deja de ser evitación y se convierte en estrategia.

Este artículo trata de esa estrategia: por qué los argentinos, especialmente los adultos jóvenes, se volvieron expertos en postergar, cubrirse y mantener opciones abiertas, además de sus habilidades en videojuegos, reels de Instagram y editor de videos. No como señal de inmadurez, sino como una habilidad de adaptación. Una competencia de supervivencia que, para alguien de afuera, puede parecer indecisión, y que para cualquiera que haya vivido varias “reapariciones” del nuevo normal, parece pura cordura.

¿que es un sistema de gestion y como elegirlo?

¿Qué es un sistema de gestión y cómo elegirlo?

¿Culpa de la inflación?

Empecemos por lo obvio: la inflación cambia el significado del tiempo. En 2023, Argentina cerró el año con una inflación anual del 211,4%. Cuando el dinero pierde valor rápido, el futuro se siente menos como un destino y más como una zona a la que no te dejan entrar sin equipo de protección. Planificar se vuelve frágil. Ahorrar se vuelve un rompecabezas. Y comprometerse —es decir, comprar una propiedad, firmar un alquiler largo, elegir una carrera estable con “escalera”— puede sentirse como encerrarte en una decisión cuyos supuestos no van a sobrevivir al próximo trimestre.

El giro es que 2024 y 2025 trajeron desinflación en comparación con ese pico. Muchos informes señalaron que la inflación bajó de 211,4% (diciembre de 2023) a 117,8% (diciembre de 2024), y que hubo una mejora adicional hacia fines de 2025. Eso es un avance real en el papel. Sin embargo, socialmente el “músculo de planificar” no se regenera de inmediato. La confianza tarda en reconstruirse. No es que la gente vuelva a compromisos largos porque un gráfico mejora; vuelve porque cree que la mejora va a sostenerse.

unnamed - 2026-02-18T141736.670

Ahora, el segundo ingrediente:

El trabajo formal no es universal. La informalidad es enorme

La OCDE incluye estadísticas nacionales que indican que el empleo informal impactaba aproximadamente al 42% del empleo total hacia fines de 2024. No es solo un dato del mercado laboral: es un asesino del compromiso. Ingresos y beneficios inestables, y los contratos a largo plazo (alquileres, préstamos, planes basados en la idea de un ingreso mensual constante) se vuelven como jugar al ajedrez arriba de un colectivo.

Y después está el crédito. O, mejor dicho, la falta de un crédito que sirva. En la mayoría de los países, las hipotecas, los préstamos largos y el financiamiento previsible “lubrican” el compromiso. Argentina tiene un crédito escaso y de plazo corto.

Documentos del Banco Mundial han señalado que una porción muy pequeña del crédito es de largo plazo (alrededor del 1,4%) y que los plazos promedio de los préstamos de inversión se miden en meses, no en décadas.

En paralelo, bases de datos internacionales muestran que el crédito doméstico al sector privado en Argentina es bajo como proporción del PBI. Cuando no podés financiar una casa, la expansión de un negocio, o incluso una mejora estable en tu vida con condiciones razonables, el compromiso es algo que asumís solo si tenés efectivo, respaldo familiar o una tolerancia importante al dolor.

Ahí es donde la habilidad de saber cuándo no comprometerse se vuelve visible en la vida de la gente.

El mejor ejemplo es la vivienda

Por eso hay tantos adultos que temen mudarse, comprar, “asentarse”. Un informe de 2024 citado por Buenos Aires Times estimó que casi 2,3 millones de argentinos de entre 25 y 35 años viven con sus padres u otros familiares porque no pueden pagar una vivienda: aproximadamente cuatro de cada diez dentro de ese rango. En otro contexto macro, vivir con los padres podría verse como una inclinación cultural o un fracaso personal. En Argentina, suele ser una alternativa racional a una política habitacional que no alcanza: mi propietario quiere certeza, pero mi salario está teniendo una aventura con la incertidumbre.

Y cuando uno sí se compromete —por ejemplo, con un contrato de alquiler— ese compromiso suele ser “blando”. La flexibilidad se negocia. Se evitan los plazos largos. Se mantiene un plan de salida. Se tratan las decisiones grandes como reversibles, porque en Argentina la vida es así: siempre está dándose vuelta y dándote vuelta las cosas.

Otra zona de compromiso que se convirtió en una pausa larga es la formación de familia. La fertilidad viene cayendo desde hace años; datos del Banco Mundial indican que la tasa total de fertilidad en Argentina ronda 1,5 nacimientos por mujer (el año más reciente reportado fue 2023). No es que la gente haya dejado de querer chicos. Es que los hijos son el proyecto de largo plazo por excelencia —el proyecto largo al que todos los demás se subordinan— y en una economía donde el horizonte de planificación se corta, los proyectos largos se vuelven difíciles de arrancar.

Entonces, ¿cómo es este nuevo estilo argentino de compromiso?

  • Microcompromisos, en lugar de macrocompromisos.

Los argentinos igual se comprometen. Solo que en unidades más chicas. Un curso corto en vez de un plan a cuatro años. Un “side hustle” en vez de una carrera que defina toda tu identidad. Una etapa de “vemos” en la pareja que dura más que algunos matrimonios. Seguimos construyendo cosas; simplemente las construimos en piezas modulares, como muebles que quizá tengas que mover rápido. El punto no es evitar la responsabilidad. Es evitar el riesgo irreversible.

  • La inteligencia de la opcionalidad.

En finanzas, la opcionalidad es algo bueno: pagás por tener el derecho de decidir más adelante, cuando tengas más información. La cultura argentina se contagió de esa lógica. La gente mantiene varias fuentes de ingreso. Mantiene habilidades transferibles. Evita decisiones que le recorten movilidad. Desde afuera puede parecer indecisión; por dentro es una cobertura.

  • El “compromiso” se redefine como algo emocional, no contractual

Esto es lo que desde afuera no se ve: incluso en economías inestables, la gente no se vuelve un robot frío. Cambia lo que considera sagrado. Muchos argentinos dudan antes de comprometerse con un contrato a 24 meses, pero se comprometen con ferocidad con las obligaciones familiares, las amistades, la comunidad y la ayuda mutua. Cuando los sistemas formales se sienten poco confiables, los sistemas sociales informales se vuelven la verdadera infraestructura.

  • El humor como gestión del riesgo

Sí, el humor. La costumbre argentina de bromear con el desastre no es negación; es liquidez psicológica. Si podés reírte del caos, es menos probable que te paralices. Si podés decir “mañana vemos” con el tono correcto, creaste un colchón mental entre vos y la volatilidad del mundo. Ese colchón ayuda a la gente a seguir funcionando.

¿Hay un lado negativo de todo este no-compromiso estratégico? Obvio.

Puede producir fatiga crónica. Recalcular todo el tiempo agota. Puede demorar hitos de vida que la gente realmente desea. Puede debilitar proyectos de largo plazo (negocios, instituciones, incluso relaciones) que requieren expectativas estables. También puede generar malentendidos generacionales: los mayores pueden interpretar la cautela de los jóvenes como pereza, mientras que los jóvenes pueden interpretar la insistencia de los mayores en “estabilidad” como ingenuidad.

Pero hay un punto sobrio acá: una sociedad no “elige” esta cultura. La aprende.

Si la última década le enseñó algo a los hogares argentinos, es que los planes rígidos se quiebran más fácil que los flexibles. Cuando la inflación se dispara, cuando el crédito desaparece, cuando el trabajo se vuelve informal, cuando el costo de vida cambia más rápido de lo que los salarios se ajustan, la persona racional no firma su vida sobre supuestos optimistas. Mantiene flexibilidad. Retrasa decisiones irreversibles. Permanece “líquida”.

Por eso la nueva habilidad argentina —saber cuándo no comprometerse— no es solo una vibra. Es una adaptación a restricciones medibles: niveles históricamente extremos de inflación con pico en 2023, una inflación aún alta pero mejorando en 2024–2025, alta informalidad laboral, y un sistema de crédito donde el financiamiento a largo plazo es la excepción, no la norma.

Un cierre final: no nos volvimos expertos en no comprometernos porque tengamos miedo del futuro. Nos volvimos expertos porque respetamos el futuro lo suficiente como para no mentirle.

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Lo último

La actividad metalurgica arrancó 2026 con una caída del 6,2%

La actividad metalurgica arrancó 2026 con una caída del 6,2%

Confirmado: hay dictamen y este jueves se trata la reforma laboral en Diputados

Confirmado: hay dictamen y este jueves se trata la reforma laboral en Diputados

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn
Información General

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Las más leídas
Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Ovación
Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene el técnico Jorge Almirón

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene el técnico Jorge Almirón

La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en Drive to Survive

La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
El Mundo

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba