Exclusivo Jubilados: Banco Santa Fe lanzó un paquete de beneficios y cuotas en rubros destacados

Si sos jubilada o jubilado ANSES y vivís en la provincia de Santa Fe, esta noticia es para vos.

25 de noviembre 2025 · 14:07hs
El Banco Santa Fe presentó una campaña con muchos beneficios y cuotas sin interés destinada a jubilados y pensionados nacionales que cobren —o elijan cobrar— sus haberes en la entidad. Pagando con las tarjetas de crédito del banco, se destacan promociones en farmacias, supermercados, ópticas, turismo, combustibles y electrodomésticos.

Dato importante: quienes elijan trasladar el cobro de su jubilación al Banco Santa Fe recibirán hasta $150.000 de regalo de bienvenida, para gastarlos en lo que quieran.

Principales beneficios

• FARMACIAS:

Todos los miércoles, pagando con Tarjeta de crédito, 20% de ahorro y 30% quienes cuentan con un pack de productos. Tope de reintegro de $6.000 y $10.000 por mes respectivamente. Acumulable con otras promociones de Farmacia (ver web).

• SUPERMERCADOS:

- Cadenas de supermercados: hasta 30% de ahorro, todas las semanas, en los mejores supermercados. Exclusivo con MODO.

- COTO: 30% de ahorro, sin tope, todos los lunes en Coto y Coto Digital.

• ÓPTICAS: hasta 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, lunes o martes, ver comercios adheridos en la web.

• TURISMO:

- Almundo y Despegar: hasta 9 cuotas sin interés, todos los días.

- Aerolíneas Argentinas: hasta 6 cuotas sin interés, todos los días en destinos nacionales.

- Agencias de turismo locales: 6 cuotas sin interés, todos los días, en agencias adheridas (ver detalle en la web).

- Complejos Termales: 6 cuotas sin interés, todos los días, en Victoria del Agua, Termas Villa Elisa, Termas Chajarí, Termas Federación, Termas San José, Termas Colón.

• COMBUSTIBLES:

Hasta 20% de ahorro, los viernes, tope de $20.000 por mes. Exclusivo con MODO.

• ELECTRO:

10% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés (productos seleccionados), todos los días, sin tope. En Oncity, Fravega, Megatone, Naldo, Cetrogar, Nexon, entre otros.

¿Cómo cobrar tu jubilación en Banco Santa Fe y obtener hasta $150.000 de bienvenida?

Si cobrás en otra entidad, podés realizar el cambio a través de ANSES de tres formas:

- Por teléfono: llamando al 130 (Opción 4: Jubilaciones > Opción 2: cambio de banco).

- Por internet: ingresando al sitio web de ANSES con tu Clave de la Seguridad Social Nivel 3.

- Presencialmente: acercándote a una oficina de ANSES y solicitando el cambio de manera personal.

El Banco Santa Fe ofrece la mejor propuesta para que cobres tu jubilación con tranquilidad y disfrutes de beneficios exclusivos todos los días:

- Préstamos con tasas preferenciales y adelanto de haberes.

- Paquetes bonificados y transacciones sin costo en la red de cajeros más grande de la provincia.

- Un completo programa de Educación Financiera diseñado especialmente para personas mayores.

Toda la información de estos y más beneficios se pueden consultar en https://www.bancosantafe.com.ar/personas/jubilados.

La presentación se iba a dar este martes pasado el mediodía, pero la ausencia del juez por actividad institucional pasó todo para el miércoles a la tarde

