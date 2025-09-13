La Capital | Novedades | Hotel Pullman

El Hotel Pullman será sede de un encuentro sobre sustentabilidad e inclusión en Rosario

El evento “ConSentido: conectando con propósito” reunirá al sector hotelero y gastronómico el 18 de septiembre con entrada libre y gratuita.

13 de septiembre 2025 · 08:20hs
El Hotel Pullman será sede de un encuentro sobre sustentabilidad e inclusión en Rosario

El Hotel Pullman Rosario, junto a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), organiza una jornada orientada a repensar el futuro del sector desde una mirada sustentable e inclusiva. El encuentro, titulado “ConSentido: Conectando con propósito”, se realizará el miércoles 18 de septiembre a las 9.30 hs, con entrada libre y gratuita, en las instalaciones del hotel ubicado dentro del complejo City Center Rosario.

Durante la actividad —que se extenderá hasta las 13 hs— se reunirán proveedores, empresarios hoteleros, gastronómicos y referentes del sector turístico para conocer, intercambiar y debatir en torno a productos, servicios y programas con foco en sostenibilidad, accesibilidad e inclusión.

Conectar con propósito en la industria del entretenimiento

Desde la organización destacan que el objetivo del evento es fortalecer los lazos entre los distintos actores del rubro y promover prácticas responsables en un sector clave para la economía local.

“Estas jornadas son una gran oportunidad para generar lazos entre proveedores, clientes y el sector hotelero, pero sobre todo para impulsar proyectos que integren la sostenibilidad y la inclusión como ejes fundamentales dentro de la industria del entretenimiento”, señalaron Marcelo Bisignani, gerente del Hotel Pullman Rosario, y Romina Freijomil, gerente de Marketing de City Center Rosario.

Responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente

El encuentro forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de City Center Rosario, y cuenta con el auspicio de KO Agua, la primera marca argentina de agua en caja con compromiso ambiental. La idea es que el espacio funcione como una plataforma de inspiración, articulación y acción concreta para el sector turístico y hotelero, incentivando iniciativas con impacto positivo tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

¿Cómo participar?

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/kXiJR51VWPYzBmoU6

