El Hotel Pullman será sede de un encuentro sobre sustentabilidad e inclusión en Rosario El evento “ConSentido: conectando con propósito” reunirá al sector hotelero y gastronómico el 18 de septiembre con entrada libre y gratuita. 13 de septiembre 2025 · 08:20hs

El Hotel Pullman Rosario, junto a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), organiza una jornada orientada a repensar el futuro del sector desde una mirada sustentable e inclusiva. El encuentro, titulado “ConSentido: Conectando con propósito”, se realizará el miércoles 18 de septiembre a las 9.30 hs, con entrada libre y gratuita, en las instalaciones del hotel ubicado dentro del complejo City Center Rosario.

Durante la actividad —que se extenderá hasta las 13 hs— se reunirán proveedores, empresarios hoteleros, gastronómicos y referentes del sector turístico para conocer, intercambiar y debatir en torno a productos, servicios y programas con foco en sostenibilidad, accesibilidad e inclusión.

Conectar con propósito en la industria del entretenimiento Desde la organización destacan que el objetivo del evento es fortalecer los lazos entre los distintos actores del rubro y promover prácticas responsables en un sector clave para la economía local.

“Estas jornadas son una gran oportunidad para generar lazos entre proveedores, clientes y el sector hotelero, pero sobre todo para impulsar proyectos que integren la sostenibilidad y la inclusión como ejes fundamentales dentro de la industria del entretenimiento”, señalaron Marcelo Bisignani, gerente del Hotel Pullman Rosario, y Romina Freijomil, gerente de Marketing de City Center Rosario.