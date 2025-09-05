La Capital | Novedades | Banco Santa Fe

Banco Santa Fe lanza su nueva propuesta de seguros corporativos para empresas y el agro

Una solución integral para acompañar el crecimiento de las empresas y el desarrollo del sector agropecuario en la región.

5 de septiembre 2025 · 13:38hs
Banco Santa Fe lanza su nueva propuesta de seguros corporativos para empresas y el agro

Banco Santa Fe presentó su nueva línea de Seguros Corporativos para Empresas y el Agro, una propuesta diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades reales del entramado productivo local.

Con esta iniciativa, el banco pone a disposición de empresas y productores agropecuarios una amplia oferta de coberturas clave, entre las que se destacan:

banco santa fe y sistema b se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

muy al sur de spoon river: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

Muy al sur de Spoon River: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

  • Seguros agropecuarios: contra granizo, maquinaria, entre otros
  • Seguros de riesgos del trabajo (ART)
  • Seguros técnicos y de caución
  • Seguros para flotas de vehículos

Esta propuesta cuenta con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado, combinando solidez, experiencia y la atención personalizada que distingue a Banco Santa Fe en cada uno de sus servicios.

Los interesados pueden acercarse a su Centro de Negocios o contactar a su Oficial de Negocios para conocer las coberturas y recibir asesoramiento personalizado o también ingresando en https://www.bancosantafe.com.ar/empresas/seguros.

“Sabemos que detrás de cada empresa o productor agropecuario hay una historia de esfuerzo y compromiso con el desarrollo regional. Con estos seguros, buscamos proteger ese esfuerzo y brindar tranquilidad para que puedan seguir creciendo”, expresaron desde la entidad.

La nueva oferta de seguros corporativos refuerza el compromiso de Banco Santa Fe con el desarrollo económico de la provincia y la región, ofreciendo soluciones a medida para cada etapa del negocio, y en línea con su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional.

Banco Santa Fe seguros
Noticias relacionadas
regulacion del mercado financiero en argentina: por que es importante en 2025

Regulación del mercado financiero en Argentina: por qué es importante en 2025

Pinky presente en el Hipódromo de Rosario

Rosario celebra la primavera a puro reggaeton y cumbia en el Hipódromo

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas
POLICIALES

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Ovación
Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras
Ovación

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Lionel Scaloni: Me gustaría que Messi pudiera jugar en Rosario algún partido

Lionel Scaloni: "Me gustaría que Messi pudiera jugar en Rosario algún partido"

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe
Politica

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"