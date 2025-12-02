Banco Macro, nuevo main sponsor de Leones Fútbol Club

El club rosarino, que el año próximo jugará en la Primera “C”, tendrá a Banco Macro como sponsor principal.
La institución fue fundada en enero de 2015 y en la actualidad su presidente es Matías Messi. Las instalaciones del club están ubicadas en la Comuna de Alvear, a 15 kilómetros de Rosario.
Leones Fútbol Club es un espacio de formación, valores y proyección para jóvenes futbolistas. En la actualidad cuenta con más de 350 jugadores y jugadoras, incluyendo fútbol femenino, y se consolida como una referencia en el desarrollo deportivo de Santa Fe.
Desde su creación hace 10 años ha participado en forma activa en la Liga Rosarina, como así también en competencias regionales e internacionales. En todos los torneos disputados ha demostrado compromiso, identidad y pasión por el fútbol.
Leones lleva en su identidad la pasión y el esfuerzo que caracterizan a la región. Ese espíritu forma parte de la institución y de los valores que los guían, confiados en dejar una huella en el Fútbol Argentino.
Por estas características y trayectoria, Banco Macro decidió acompañar a Leones Fútbol Club en su debut en la Primera C.
El acuerdo entre Banco Macro y Leones Fútbol Club se firmó en Torre Macro, en la Ciudad de Buenos Aires, entre el presidente de la entidad, Jorge Brito y el titular del club Matías Messi.
Banco Macro apoya al deporte en la Argentina porque cree que es un gran motor de oportunidades y de igualdad.
Macro respalda al deporte: fútbol, rugby, hockey, golf, y padel. Son 114 clubes y equipos de la Argentina, y siempre pensando en que comparten los valores que impulsa la marca y la compañía: esfuerzo, trabajo en equipo, camaradería, compromiso, y superación.
Banco Macro sabe de la importancia de ponerse la camiseta, de sentir que se es parte de un equipo que va a dejar todo en la cancha, y que todo lo que se realiza va a dejar una huella, un legado.
