Banco Macro, nuevo main sponsor de Leones Fútbol Club

El club rosarino, que el año próximo jugará en la Primera “C”, tendrá a Banco Macro como sponsor principal.

La institución fue fundada en enero de 2015 y en la actualidad su presidente es Matías Messi. Las instalaciones del club están ubicadas en la Comuna de Alvear, a 15 kilómetros de Rosario.

Leones Fútbol Club es un espacio de formación, valores y proyección para jóvenes futbolistas. En la actualidad cuenta con más de 350 jugadores y jugadoras , incluyendo fútbol femenino, y se consolida como una referencia en el desarrollo deportivo de Santa Fe.

Desde su creación hace 10 años ha participado en forma activa en la Liga Rosarina , como así también en competencias regionales e internacionales. En todos los torneos disputados ha demostrado compromiso, identidad y pasión por el fútbol.

Leones lleva en su identidad la pasión y el esfuerzo que caracterizan a la región. Ese espíritu forma parte de la institución y de los valores que los guían, confiados en dejar una huella en el Fútbol Argentino.

Por estas características y trayectoria, Banco Macro decidió acompañar a Leones Fútbol Club en su debut en la Primera C.

El acuerdo entre Banco Macro y Leones Fútbol Club se firmó en Torre Macro, en la Ciudad de Buenos Aires, entre el presidente de la entidad, Jorge Brito y el titular del club Matías Messi.

Jorge Brito, de Macro, junto con Matias Messi por el Club Leones. Foto-@pabloeliasfotos

Banco Macro apoya al deporte en la Argentina porque cree que es un gran motor de oportunidades y de igualdad.

Macro respalda al deporte: fútbol, rugby, hockey, golf, y padel. Son 114 clubes y equipos de la Argentina, y siempre pensando en que comparten los valores que impulsa la marca y la compañía: esfuerzo, trabajo en equipo, camaradería, compromiso, y superación.

Banco Macro sabe de la importancia de ponerse la camiseta, de sentir que se es parte de un equipo que va a dejar todo en la cancha, y que todo lo que se realiza va a dejar una huella, un legado.