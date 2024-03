Newell's: Banega le pidió disculpas a Rapallini y la AFA

El futbolista y referente de Newell's, Ever Banega, se disculpó públicamente con el árbitro Fernando Rapallini luego de ser expulsado en el encuentro que su equipo igualó ante Godoy Cruz, por la décima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Luego de que se conociera la frase que le dijo al árbitro, que decantó en la tarjeta roja, llegó el pedido de disculpas de parte de Ever.

“A través de este mensaje quiero expresar de manera pública las disculpas que le ofrecí de forma privada a Fernando Rapallini y sus colaboradores luego del último partido frente a Godoy Cruz y, además, hacerlas extensivas tanto al arbitraje argentino en general, como así también a la Asociación del Fútbol Argentino. Mi comportamiento en cancha estuvo fuera de lugar y no debería volver a ocurrir”, indicó en el texto que difundió en su perfil de Instagram.

En el mismo, agregó: “Por otro lado, me gustaría aclarar que mi reacción, injustificable, se debió únicamente a un enojo propio del partido y no tuvo ningún tipo de interés o intencionalidad oculta, ni contra Fernando ni contra ningún otro actor o protagonista de nuestro fútbol”.

“Entiendo el lugar que ocupamos los futbolistas y también sé que el respeto es un valor esencial en la sociedad y en el deporte, por eso me comprometo a trabajar para que no suceda nuevamente”, explicó.

Todavía no se conoce la sanción que tendrá Banega por el exceso verbal contra Rapallini. Pero la tarjeta roja que le mostraron a Ever en el partido entre Newell’s y Godoy Cruz no le costaría tan caro como se especulaba. El tribunal de disciplina de la AFA lo sancionaría con 2 fechas, a partir de la posible aplicación del artículo 186 del reglamento de transgresiones y penas, que habla de “términos descomedidos” hacia el árbitro, y del artículo 48, referido a la “reincidencia”, por la roja que recibió en la 6ª fecha contra Estudiantes. Así serían dos fechas, aunque todo puede pasar en el fallo del Tribunal.