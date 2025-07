Lidera la neuroarquitectura en Funes y sale a jugar fuerte en el segmento de cocinas premium

A Mariela Galli no le bastó con recibirse de arquitecta y comenzar a ejercer, sino que decidió cambiar el foco de cómo se piensan y se diseñan los ambientes desde su disciplina. Eligió Funes para abrir su estudio de transformaciones integrales, Área Viva Amoblamientos , sobre calle Córdoba al 2000, donde recibe múltiples clientes que buscan renovar sus residencias, desarrollos inmobiliarios u oficinas corporativas. Los proyectos cambian, pero la esencia siempre es la misma: crear espacios desde la funcionalidad y no desde la tendencia pasajera que impera en el momento.

“Son marcas que acá no se consiguen o es muy difícil traerlas y que quería sumar para ofrecer una opción de alta gama a las personas que deciden cambiar este espacio del hogar y quieren priorizar lo último en el sector. Este tipo de líneas las ves cuando vas a visitar la feria Casa FOA en Buenos Aires y mucha gente piensa que este mercado solo se trabaja allá, pero en Funes lo tenemos y contamos con la capacidad de vender no solo el electrodoméstico o el accesorio por separado sino integrado en un diseño completo ”, sostuvo Galli, quien traduce las novedades que aparecen en el mundo de la arquitectura a obras concretas en los hogares de Funes, Rosario y la región.

Cocinas hechas a medida

No fue tarea fácil para Mariela conseguir la autorización de las marcas para vender su catálogo de productos en Área Viva. Las mismas requieren de altos estándares de calidad, por lo que eligen muy bien a sus representantes y para Mariela, haber logrado la confirmación de ambas es una prueba de su profesionalismo y que está en el camino correcto. También representa una forma de llevarle a sus clientes un acceso directo a lo mejor en diseño internacional, sin tener que salir de la ciudad ni lidiar con procesos de importación complejos.

Para Galli, esta alianza es una garantía de que cada cocina diseñada en Área Viva no solo cumple con altos estándares estéticos y funcionales, sino que también ofrece una experiencia de uso superior, pensada para disfrutar todos los días. En el caso de Nodor, las medidas de cada electrodoméstico están estandarizadas por lo que Mariela hace sus diseños con los espacios ya preparados para alojarlos. Un diferencial con respecto a la competencia es que cada artefacto queda integrado de forma que su estructura no sobresale del mueble, sino que respeta la línea del frente para dar la idea de que es un complemento más del mismo y no un agregado externo.

“Son módulos de electrodomésticos que se ajustan al estilo de muebles que fabricamos desde Área Viva. La modulación que tienen permite ubicarlos en distintas alturas, según lo que desee el cliente o colocar, por ejemplo, dos hornos juntos. También venden todo tipo de artefactos, no sólo el horno sino la campana, el microondas, la cafetera o la heladera, así que se pueden complementar muy bien en un mismo ambiente”, explicó Galli.

Para terminar de armar una cocina 100% a la vanguardia, la arquitecta se encargó de buscar lo último en accesorios que son clave a la hora de habitar un espacio de este tipo. Cuando conoció Calha Úmida supo que tenía que conseguir sus diseños, que incluyen escurridor de platos de acero inoxidable que se ubica por debajo de la mesada y cuenta con un sistema de drenaje del agua, además de un soporte para utensilios de cocina, otro para guardado de esponja y detergente y un cesto de basura, también integrado a la mesada. “Este tipo de accesorios ya están presentes en las cocinas de otros países como Estados Unidos o en Europa, pero acá antes no se conseguían”, contó la arquitecta.

Lo premium vale

Al ser marcas de excelencia dentro de la oferta internacional, su acceso se limita a las familias que pueden pagar los costos de sumarlas al armado o rediseño de una cocina. Para tener una idea del gasto total, un accesorio individual de Calha Úmida vale u$s 1500, por lo que un presupuesto total que incluya todos los electrodomésticos y artículos, más el amoblamiento ronda los u$s 18 mil, traducido a pesos alrededor de 20 millones.

Si bien las personas que llegan con la idea de cambiar por completo este espacio o armarlo desde cero tienen destinado una suma importante a su reconversión, Galli sostuvo que en la mayoría de los casos le toca adaptar la obra a montos un poco más acotados. Pero remarcó que siempre aconseja a las familias ahorrar en los revestimientos que se usan para cubrir las mesadas, más que en otros gastos como el estilo de los muebles o la calidad de los electrodomésticos.

“La laca es un 30% más cara que otros materiales como la melamina, pero después hay marcas que son más accesibles que otras y mantienen una buena calidad. Tenemos sinterizados que van de los u$s 400 por m2 a los u$s 2000 así que el abanico es amplio y por ese lado se puede bajar el gasto total y lograr una terminación muy buena. Lo fundamental es entender las necesidades del cliente y asesorarlo para que sepa qué es lo que quiere y poder concretarlo”, explicó la especialista, quien remarcó que siempre está buscando lo último en el sector para poder evolucionar a la par de lo que el segmento premium requiere.

quincho-26 Un ejemplo de cómo quedan combinadas las líneas Nodor y Calha Úmida con el amoblamiento de cocina diseñaldo por Galli. Foto: gentileza Área Viva.

Área Viva lidera este nuevo concepto de cocina, donde el diseño no es solo una cuestión estética, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida, en palabras de la arquitecta. Por eso, a la hora de diseñar un mueble, ya sea una isla con asientos para comer, una alacena, un bajo mesada o un módulo completo, cada decisión responde a cómo se vive y se habita ese espacio. Justamente de eso se trata la neuroarquitectura como disciplina, de diseñar teniendo en cuenta cómo influyen los espacios en las emociones, los hábitos y el bienestar de las personas.

“Cuando una persona se contacta conmigo por un proyecto, me encargo de conocerla, entrevistarla para saber qué busca, muchas veces me cuenta lo que tiene ganas de hacer con el ambiente, si lo quiere dividir, qué quiere dejar de lo que ya está y trato de pensar un ambiente mejorado, pero desde su deseo. No me gusta cambiar la esencia de la casa o de un espacio en particular, sino potenciarlo, pero hay una corriente que impone la tendencia de moda por sobre lo que el cliente quiere y yo no trabajo así”, destacó Galli.

Una oferta variada y a medida

Entre las marcas de superficies que trabaja la arquitecta se encuentran firmas reconocidas como Silestone, Dekton, Neolith, y Purastone, con su línea de piedra sinterizada Pura Prima. Estos materiales destacan por su alta resistencia, bajo mantenimiento y estética sofisticada, convirtiéndose en una alternativa moderna y funcional a las piedras naturales como el granito o el mármol. En cuanto a electrodomésticos, más allá de la nueva incorporación con Nodor, ofrece artefactos de otras empresas referentes del mercado como Bosch y TST.