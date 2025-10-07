La Capital | Negocios | emprendedora

La emprendedora de carteras que creó primero una comunidad en redes y después su marca

Paula Bilbao construyó una audiencia digital y la aprovechó para crear una firma de carteras que tiene alcance nacional y se perfila como un negocio mayorista.

Gala Décima Kozameh

Por Gala Décima Kozameh

7 de octubre 2025 · 15:00hs
Con Paula Bilbao Bags

Foto: gentileza Paula Bilbao Bags.

Con Paula Bilbao Bags, la emprendedora vende unas 350 unidades mensuales.

Antes de tener su propia marca Paula Bilbao ya era toda una emprendedora con una comunidad que acompañaba sus proyectos en redes sociales, así que cuando en 2019 le dio forma a lo que hoy es Paula Bilbao Bags, una marca de bolsos y carteras consolidada, sus compradores previos salieron a apoyarla. Con 115 mil seguidores en Instagram y carteras con su nombre que viajan a todos los puntos del país, la contadora y especialista en marketing piensa hasta dónde más puede expandir sus ideas.

“Siempre fui emprendedora. A los 20 ya estaba vendiendo todo tipo de accesorios, desde collares hasta relojes. Lo que me faltaba era encontrar un diferencial que me permitiera crear algo propio y no depender de la reventa”, recuerda. Esa oportunidad apareció cuando identificó que en el mercado local escaseaban las carteras con diseño creativo y buena calidad a un precio accesible.

Así nació su marca con producción en Rosario y una búsqueda puntual por ofrecer un bolso que tenga una utilidad: “Siempre me inspiro en mis necesidades o en las de mis clientas. Le pregunto a la comunidad qué debería tener un bolso de viaje, qué valoran en una cartera de uso diario y a partir de ahí diseño. Esa interacción es la base del negocio”, dice la creadora.

Un negocio nacido de la experiencia

En sus inicios ya se veía proyección. Primero empezó con un proyecto de marroquinería con el que fue forjando su público. Luego, una vez detectada la necesidad de sus seguidores y junto al mismo proveedor, empezaron a pensar la marca. Eligió que llevara su nombre porque, a diferencia de sus emprendimientos anteriores, esta vez no se trataba de revender sino de diseñar y producir. Esa decisión fue clave porque reforzó su vínculo con la comunidad digital que venía construyendo en Instagram.

Paula Bilbao 2
Desde la web vende diseños variados, que incluyen carteras, bolsos,riñoneras y billeteras, entre otros.

Desde la web vende diseños variados, que incluyen carteras, bolsos,riñoneras y billeteras, entre otros.

Uno de los modelos más emblemáticos de Paula Bilbao Bags es la riñonera Berta: “Está desde que empezamos la marca y siempre se agota. Igual las tendencias cambian y buscamos responder a eso”, comenta a Negocios. La riñonera, que tiene un costo de $66.000, se suma a otros de los clásicos más vendidos como son la cartera Julia (pensada para las estudiantes universitarias) a $93.500 y la cartera de salir Hilton a $86.000. Hoy la marca vende en promedio 350 unidades al mes y tiene presencia en todo el país, con envíos desde Jujuy a Tierra del Fuego.

Producción local y escala creciente

La producción de Paula Bilbao Bags se concentra en Rosario, pero si bien la mayoría está a cargo de los mismos proveedores con los que comenzó, en la actualidad, el incremento en la demanda la obligó a sumar talleres adicionales. En los primeros años, la estrategia era producir bajo pedido, pero ahora Paula y su equipo lograron organizar un esquema más profesional con stock disponible y un ritmo de lanzamientos que sorprende incluso a la propia fundadora.

“En el último año llegamos a presentar un modelo nuevo cada mes”, rememora. A su vez, la diseñadora adelanta que en los próximos meses la dinámica dará un giro, ya que dejará de producir todos los modelos permanentes para avanzar a una lógica de temporadas: “Es una decisión que responde a la necesidad de aggiornarse a la velocidad de la moda. El mundo avanza rápido y necesitamos que la marca evolucione con él”, cuenta la joven.

En la actualidad la estrategia comercial combina dos frentes. Por un lado, está el canal online y por el otro el showroom, con atención y turnos por WhatsApp. Próximamente Paula planea anunciar la apertura al canal mayorista: “Es un pedido constante de nuestros clientes y estamos avanzando para lograrlo. La idea es consolidar el modelo con una red de puntos de venta multimarca en diferentes provincias”, explica.

Marca personal como gran activo

Un diferencial clave del proyecto es que la marca y su referente se retroalimentan. Paula es la cara visible en redes, lo que refuerza la autenticidad y la confianza de sus clientas que la siguen desde siempre: “Estoy convencida de que, si mañana dejara de vender carteras y me dedicara a otro rubro, gran parte de mi comunidad me seguiría. Porque lo que sostienen es el vínculo”, asegura. Ese capital simbólico le permitió sumar productos nuevos y que siempre tengan éxito.

Sin embargo, Paula reconoce que incursionar por cuenta propia no es sencillo: “Después de la pandemia hubo un boom emprendedor, pero la realidad es que un negocio exige estar todo el tiempo resolviendo problemas. Las redes sociales muestran historias de éxito, pero lo cotidiano son decisiones, negociaciones y arreglar asuntos”, reflexiona. La volatilidad de la moda, la velocidad de las tendencias digitales y el comportamiento cambiante de los consumidores también son parte del desafío: “Lo más difícil es no perder el foco, entender qué te diferencia y sostener tu esencia en medio de un entorno que te exige adaptarte todo el tiempo”, dice.

Un club de emprendedoras

En el último mes, entendiendo los desafíos del universo emprendedor, Paula lanzó un Club de Emprendedoras. Se trata de un grupo con suscripción mensual que ofrece un grupo de WhatsApp activo, dos masterclass al mes a cargo de especialistas invitados y una plataforma con tips y desafíos. El objetivo es crear una red de apoyo y motivación para mujeres que buscan crecer con sus proyectos: “Durante años tuve esta idea en la cabeza y recién ahora pude concretarla. Lo que más me entusiasma es ver cómo se generan lazos, cómo compartimos problemas comunes y buscamos soluciones juntas. Emprender puede ser solitario y esta es una forma de acompañarnos”, concluye.

Noticias relacionadas
Esta edición de InnLab Day se llevó a cabo en el edificio Núcleo de La Segunda.

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Clara Churruarin encontró un nicho en brindarles un servicio accesible, pero de calidad, a los emprendedores.

Kyra Design: diseño gráfico hecho a medida para emprendedores

Con un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, se lanzó oficialmente Bioferia en Rosario.

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

El presidente de Pilay, Gonzalo Crespi junto al CEO de la empresa, Martín Prez.

Pilay busca seguir innovando con una plataforma diversificada de productos

Ver comentarios

Las más leídas

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Lo último

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Pullaro advirtió que el gobierno de Milei está en otro registro

Pullaro advirtió que el gobierno de Milei "está en otro registro"

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El secretario de Gobierno descalificó la versión como “un intento burdo de sacar ventajita política”. “No hay ninguna traba. Promovemos la inversión privada, la competencia y la recuperación del comercio rosarino”, sostuvo.

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Ovación
La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La Fifa suspendió a un futbolista de Roldán por falsificar la nacionalidad para jugar en la selección de Malasia

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás