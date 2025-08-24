La Capital | Negocios | consumo

Hipermiga evoluciona para dar una respuesta a los nuevos hábitos de consumo

La histórica sandwichería rosarina redefine su propuesta con combos individuales, delivery y un enfoque en rapidez y calidad. Así, aumentaron el consumo.

Gala Décima Kozameh

Por Gala Décima Kozameh

24 de agosto 2025 · 08:05hs
Evangelina Mohni explicó a Negocios de La Capital la nueva estrategia que tiene Hipermiga y que ya les está dando buenos frutos.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Evangelina Mohni explicó a Negocios de La Capital la nueva estrategia que tiene Hipermiga y que ya les está dando buenos frutos.

En un pasado no muy lejano, los sándwiches de miga estaban asociados a la comida de las celebraciones, como cumpleaños y reuniones familiares. Sin embargo, hace poco tiempo empezaron a tomar otro protagonismo, ahora en la vida diaria. Hoy en día son considerados una opción más para los almuerzos rápidos en el trabajo y como una alternativa para las comidas en casa, en cualquier momento del año. Esto fue lo que tuvo en cuenta la nueva gestión de Hipermiga cuando, en noviembre del 2024, tomaron control del único local de la marca en la esquina de Presidente Roca y Zeballos. De qué se trata su nueva estrategia comercial y cómo convive un sabor clásico con las nuevas tendencias de consumo.

La sandwichería fue fundada en 1987 en el centro de la ciudad y desde entonces se posicionó en la clásica esquina del centro, logrando una clientela fiel e instalando su producto frente a una competencia de alta calidad. Así transcurrieron las casi cuatro décadas de un proyecto familiar hasta que, a finales del año pasado, la segunda generación de los fundadores decidió dar un paso al costado y entró una nueva gestión. Negocios de La Capital dialogó con Evangelina Mohni, quien es la representante del directorio, para conocer los detalles de esta nueva etapa: “Es una marca muy consolidada, que siempre fue reconocida por ser una propuesta artesanal a la cual no hubo que hacerle presentaciones. El público la conoce y la valora”, explica la referente desde el local tradicional de Hipermiga.

Un menú las nuevas familias y su ritmo laboral

En un contexto donde el sándwich de miga es una alternativa cada vez más frecuente en todo tipo de comidas, la intención de Mohni y su equipo fue proponer un nuevo enfoque comercial que “contrarrestara respecto a otras marcas y generar un modelo de negocio propio”. Para eso analizaron en profundidad el público de Hipermiga y los momentos de venta más álgidos: “Notamos que había gran cantidad de clientes al mediodía, que pasaban y pedían triples. Alrededor del negocio hay muchas oficinas, también laboratorios con muchos trabajadores”, comenta.

81487186
En Hipermiga hicieron un análisis de mercado y detectaron que hacer combos para que sus clientes se los lleven

En Hipermiga hicieron un análisis de mercado y detectaron que hacer combos para que sus clientes se los lleven "al paso" sería clave para aumentar las ventas.

La solución estuvo, entonces, frente a los ojos del equipo: ofrecer combos de lo que ellos llaman “hipertriples” de 3 unidades que equivalen, en contenido, a 6 tradicionales. Todos con doble queso y mucho sabor. Lo suficiente para llenar cualquier estómago y seguir con la jornada laboral. Este combo, que además se ofrece en formato pebete, con una gaseosa, está a $7000: “Para una sandwichería que alguien venga y pida un sándwich para uno solo, es una complicación. La mayoría trabaja con pedidos grandes, bandejas de 24 o 36 para todo tipo de eventos. Vimos, entonces, un nicho sin explotar, como es el que quiere comer un buen sándwich en el almuerzo”, explica la representante de Hipermiga.

En esa lectura también entraron los que viven solos o en pareja, también aquellos que hacen home office y las familias que, sobrepasadas por el día a día, a veces precisan resolver una cena rápida para los chicos. Para atender todos esos otros segmentos, el análisis comercial llegó a otra conclusión: “Parte de la nueva estrategia estuvo en sumarnos a los deliverys virtuales y hoy tenemos presencia en Pedidos Ya, lo que nos ayudó a captar también ese público más joven que elige comprar por plataforma”.

Para ambos públicos, el laboral diurno y los nuevos tipos de familias, otra de las claves del éxito fue la celeridad en las entregas. Para eso, se enfocaron en trabajar la atención por mostrador, agilizando el proceso de compra y la producción: “Entendemos que la entrega rápida es central en el tipo de clientes que tenemos y parte de la modernización involucró este punto”, dice Mohni mientras aclara que esto no afecta en absoluto la calidad de las comidas desarrolladas.

81487173
Otro de los aciertos de la nueva gestión fue trabajar con Pedidos Ya para acercar el producto a la generación que más utiliza las plataformas.

Otro de los aciertos de la nueva gestión fue trabajar con Pedidos Ya para acercar el producto a la generación que más utiliza las plataformas.

Entre otros de los descubrimientos que hizo la nueva gestión, se encontró un análisis de público con un 80% de compradoras mujeres: “Si bien toda la familia consume los sándwiches, la decisión de compra recae en ellas”, analiza la responsable de la firma. Por último, otro punto que observaron fue que las temporadas ya no existen como tales. Antes, los sándwiches de miga, estaban asociados al verano y a los picnics, hoy los límites del consumo estacional se ven difusos: “Todavía nos falta vivir la temporada alta de este 2025, pero ya vemos un consumo sostenido en el invierno”, suma Mohni.

Para la nueva gestión, poder cubrir un segmento no atendido, es la gran satisfacción de la nueva estrategia. También da lugar a la mención de los estudiantes universitarios, otro grupo que necesita resolver comidas de forma sana y accesible “para dar un nuevo aliento entre clase y clase”. Un público que, además, está llegando a las puertas de Hipermiga gracias a sus estrategias de marketing y presencia digital.

El desafío de atender a los clientes clásicos y a los emergentes

Además de atender a estos públicos de nicho, Hipermiga no descuida el segmento clásico de consumo como siguen siendo los eventos y celebraciones. Allí también pusieron la atención: “Sabemos que tenemos clientes que buscan la promo o la comida rápida para no caer en la hamburguesa fast food, pero también tenemos el que sigue eligiendo la marca por su sabor singular y por la calidad. Para ellos hay productos más premium”, agrega la entrevistada. A su vez, para este segmento también hay otros combos que vienen con tortas para cumpleaños.

Estas nuevas estrategias comerciales, ya empezaron a mostrar resultados: “Hemos aumentado nuestra cuota de mercado en un 12% en los últimos meses en base a estas nuevas propuestas destacadas”, especifica Mohni. Un número que celebran dado el poco tiempo de gestión que llevan desde que tomaron la marca y teniendo en consideración las bajas en el poder adquisitivo de las personas, debido a la crisis económica. Aun así, la referente destaca que estos desafíos económicos no inciden ni en la calidad de las materias primas ni es un inconveniente que se traduzca al precio final que abonan los clientes.

Un equipo clásico detrás de la marca

Desde que están al frente de Hipermiga, uno de los desafíos fue hacerse cargo de la empresa familiar fue reorganizar el trabajo con la planta de empleados y proveedores, así como mantener la estructura lo más posible, además de la esencia distintiva. En este sentido, Mohni explica que “sostuvimos casi por completo el personal, exceptuando algunas personas en particular que decidieron retirarse. Esto también fue clave porque son profesionales con mucha experiencia que conocen a fondo la marca y que nos ayudaron a continuar su legado. Lo mismo los proveedores, que se mantuvieron garantizando que no hubiera ningún cambio en los sabores”.

Parte de la gran re estructuración y modernización de la marca, involucró también la incorporación de nuevos sistemas de gestión y análisis para medir la demanda con ayuda de Inteligencia Artificial, evaluar la eficacia de los procesos y los favoritos del público: “Esto nos ayudó a especializarnos en lo que funciona y prescindir de otros productos que no son para nuestra clientela objetiva”, agrega la referente.

La nueva etapa de Hipermiga no concluye en estas diversas estrategias comerciales y de marketing que comparte Mohni con Negocios, sino que involucran muchas otras a futuro en las que ya están trabajando, como cambios en el local para modernizarlo y que esté a la altura de la nueva etapa. Entre las reformas está sumar pantallas LED para mostrar el surtido y los precios, además de la rotación de productos con novedades por temporadas.

Sin dudas la expectativa de Mohni y el equipo está puesta en la primavera-verano 2025/26 donde se ven con mucha confianza para hacer la diferencia y tener un nuevo subidón de ventas: “Ya vemos que estos cambios están dando frutos y estamos seguros que será así para fines de año”, concluye con entusiasmo la representante de Hipermiga.

¿De dónde sale el sándwich de miga?

El primer sándwich de miga que existió en el mundo se fabricó en Italia en 1925. Aquella creación de pan blando y rellenos frescos fue traída a Argentina por los inmigrantes piamonteses y, como todo, fue rápidamente adaptado a los gustos locales, sumando sabores e ingredientes clásicos de Argentina.

Su actual forma y estilo, a base de pan de miga bien fino, untado con manteca o mayonesa y combinado con ingredientes como jamón, queso, tomate o huevo, marcó la diferencia con su antecesor europeo y creó una identidad propia. Con el paso del tiempo, lo que empezó como una propuesta de confiterías elegantes para la hora del té, terminó siendo un clásico popular de kioscos, panaderías y sandwicherías en todo el país. Su practicidad, su bajo costo relativo frente a otras propuestas gastronómicas y la posibilidad de jugar con infinitos rellenos, lo convierten en un producto sin techo.

¿Cómo se estableció el sándwich de miga en Rosario? Aquí tomó un peso cultural particular trascendiendo festividades y temporadas, para volverse un clásico de todos los días con importantes sandwicherías de renombre que lo re interpretan cada temporada. En Rosario, marcas tradicionales continúan impulsando este fenómeno, llevando la propuesta a los hábitos de consumo actuales y consolidando al sándwich de miga como un verdadero emblema local con proyección comercial sostenida.

Noticias relacionadas
Desde una app para tomar una copa de vino en bares, hasta desarrollos que permiten comprar comida más barata y una plataforma de reventa de entradas.

Una por una, las nuevas apps y plataformas que llegaron a Rosario

Matías Raimundo tuvo la idea correcta y la posteó en el momento justo. Ese fue el inicio de su camino como influencer. Hoy quiere ir a más y crear una marca propia.

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ezequiel Abbate es nieto de Don Félix Yuli, fundador de la marca de pastas. En el 2006 compró el paquete accionario y desde ese momento la lidera.

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

Con esta nueva Licencia Ambiental Digital se termina con las largas pilas de expedientes que incluso muchas veces llegaban incompletos y el trámite demoraba aún más.

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Lo último

Terraz se mete de lleno en el negocio de la industria

Terraz se mete de lleno en el negocio de la industria

Hipermiga evoluciona para dar una respuesta a los nuevos hábitos de consumo

Hipermiga evoluciona para dar una respuesta a los nuevos hábitos de consumo

La Delio Valdez llega a Rosario con nuevo disco: cumbia, autogestión y encuentro

La Delio Valdez llega a Rosario con nuevo disco: cumbia, autogestión y encuentro

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Más de 5 mil personas llegarán a la ciudad a participar, lo que tendrá un gran derrame en hotelería, gastronomía y otros rubros ligados al turismo

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Por Nicolás Maggi

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Por Javier Felcaro
Opinión

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Scaglia: No hay cadáveres en la calle porque sostenemos lo que la Nación abandonó

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Scaglia: "No hay cadáveres en la calle porque sostenemos lo que la Nación abandonó"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ovación
Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Por Gustavo Conti
Ovación

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad