La Capital | Negocios | licencia

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

Era una gestión que se tardaba hasta doce años en realizarse. Desarrollaron una plataforma que resuelve el trámite en pocas horas. Un alivio para los empresarios.

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

15 de agosto 2025 · 13:57hs
Con esta nueva Licencia Ambiental Digital se termina con las largas pilas de expedientes que incluso muchas veces llegaban incompletos y el trámite demoraba aún más.

Con esta nueva Licencia Ambiental Digital se termina con las largas pilas de expedientes que incluso muchas veces llegaban incompletos y el trámite demoraba aún más.

En un contexto global donde las buenas prácticas ambientales son claves para cualquier industria que quiera jugar en las grandes ligas, el nuevo anuncio del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe trae alivio a los empresarios. Es que a partir de este martes obtener una licencia ambiental llevará sólo horas de gestión 100% online, mientras que previamente se registraron casos de industrias a las cuales se les demoró hasta 12 años en otórgales el certificado. Y un dato no menor es que sólo duraba dos años, por lo cual se trataba de un trámite muy cuestionado por los empresarios.

El proceso para llegar a la nueva Licencia Ambiental fue así: primero se hizo el diagnóstico de la situación, detectando que había que hacer un cambio de paradigma total en cómo estaba pensado esa gestión, luego se ideó el nuevo modelo digital para lo cual se trabajó con un equipo de desarrollo tecnológico que pudiera realizar la plataforma. Una vez que eso estuvo en marcha se convocó a 7 industrias líderes de Santa Fe que pudieran hacer un testeo real del desarrollo. Y el resultado fue exitoso, es por eso que, el pasado jueves, se realizó la presentación a cargo del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez: “El Estado debe actualizarse de forma permanente para intervenir positivamente en una realidad que cambia a diario y que es cada vez más compleja. Y, además, tiene la responsabilidad de cuidar el ambiente, pero también de acompañar al sector productivo para que cumpla con la normativa”.

14615375-f809-4cc7-9b31-c658fab48bbe
El jueves se realizó la presentación en la Sede del Gobierno en Rosario.

El jueves se realizó la presentación en la Sede del Gobierno en Rosario.

Las empresas que participaron en el proceso

Si bien se mantiene bajo reserva los nombres de las empresas que testearon el desarrollo, Negocios de La Capital pudo saber que se trata de grandes industrias del sector alimenticio y portuario. “Dialogamos, escuchamos y alcanzamos consensos para llegar a este hito. Es un cambio estructural que requiere ajustes y mucho apoyo para su implementación”, explicó el secretario de Ambiente, Gustavo Leone, quien tuvo a cargo el proceso que llevó más de un año de trabajo.

El paso a paso para la nueva licencia es el siguiente: primero los equipos técnicos de las industrias deben categorizar a su empresa de acuerdo a la actividad que realizan, un trámite que antes demoraba de seis meses a un año y desde diciembre se obtiene en quince minutos. A partir de saber en qué categoría se encuentran (son tres) podrán comenzar a realizar la nueva licencia ambiental digital que, una vez emitida, dura diez años en lugar de dos. Se cargan los datos online, ya no se llevan los expedientes de forma presencial, y luego las empresas deberán contar con un perito matriculado en un colegio afín que certifique los datos subidos al sistema. Tras esa primera etapa, llegará el turno de la auditoría del Ministerio para chequear el proceso final y otorgar la licencia. Toda esa gestión reduce en un 90% los trámites burocráticos y su carga administrativa a la vez que se resuelve en unos cinco días.

Un dato importante es que en esta primera etapa esta licencia será sólo para las empresas que estén ya operando y no para quienes aún no comenzaron a producir. Aunque ya se está trabajando para ampliarla a futuro para los permisos previos.

Un trámite clave para los parques industriales

Si bien esta licencia es una necesidad para todos los sectores, en el caso de los parques industriales el reclamo era unánime. Cada empresa que se instala en un parque industrial debe hacer su licencia propia por más que ya esté en un suelo industrial autorizado, porque cada una tiene una categoría distinta según lo que produce.

“Hace apenas un año y medio, muchas empresas de nuestro cordón industrial estaban desanimadas por la falta de respuesta estatal para regularizar los certificados de aptitud ambiental. Esto nos alienta a seguir trabajando juntos por un desarrollo sostenible y sustentable, en el que producción y cuidado ambiental vayan de la mano”, señaló en la presentación de la nueva licencia el gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona, Darío Cina.

Esta innovación digital se integra con otras iniciativas clave del Gobierno provincial, como el programa Territorio 5.0, la Ventanilla Única de Inversiones y el uso de plataformas digitales transversales, en línea con la Ley de Gobierno Digital (14.256).

Noticias relacionadas
Del lunes 11 al viernes 15 de agosto se realizará en el Savoy el Leiva Tour que recorre distintos puntos del país ofreciendo un servicio de tasación gratuita. 

Mercado del oro: Leiva Joyas desembarca por primera vez en Rosario

Las salas de juego ofrecen distintas narrativas y escenarios para enriquecer la experiencia de los jugadores.

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Jimena Álvarez es gerenta general de Edilizia.

Reformar sin cerrar: el desafío de encarar una obra y que el negocio siga funcionando

Los venezolanos Andrés Toro, Rhober Nicolaci y Ayerim Mata son tres de los cuatro socios de Alimentos Mérida. El cuarto es Daniel Rivera.

Empezaron importando productos del Caribe y ahora los fabrican en su propia planta

Ver comentarios

Las más leídas

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

Lo último

Un boxeador contó que consume la placenta de su esposa antes de cada pelea

Un boxeador contó que consume la placenta de su esposa antes de cada pelea

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Es el primer nosocomio de la provincia que recibe ese tipo de ayuda proveniente del remate de bienes incautados por la Justicia a organizaciones criminales
El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido
La Ciudad

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

la ciudad

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro
LA REGION

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Ovación
Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newells llega afilado y en alza al clásico

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

Policiales
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

La Ciudad
Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newells: Esto sigue y vamos por más

Por Hernán Cabrera
ovacion

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Por Miguel Pisano
Policiales

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson
Zoom

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527
Información General

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos
El Mundo

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño