Claudio Forneris: "Rosario tiene el único banco municipal del interior del país"

Claudio Forneris llevaba 32 años trabajando en bancos privados. A pedido de Negocios, hace las cuentas y enumera: 4 en el City, 14 en el Santander, 14 en el Galicia. Claramente, know how traía bajo la manga cuando hace un año y medio le propusieron tomar las riendas del Banco Municipal de Rosario. La propuesta lo sedujo por varias razones, pero destaca una en particular: “Estamos ante el único banco municipal del interior del país, muchas veces la gente no lo dimensiona pero es un actor muy importante para la ciudad”. Y lo es porque, además, está cerrando un año con superávit: se proyecta que las ganancias del banco quintupliquen las del año pasado, que fueron de $573 M.