Cenas pop ups: Itadakimasu hace comida asiática y sorprende en bares

Cuando en el 2020 Reshi volvió al país luego de una experiencia trabajando en cocinas de Estados Unidos, se planteó la necesidad de volcar su fanatismo por el ramen, la clásica sopa china, a una iniciativa local. En ese momento no había -y todavía no abundan- lugares que ofrecieran el famoso cuenco de sopa de fideos con caldo y distintos ingredientes como huevo y carne. “En Estados Unidos pude probar mucha comida asiática que acá no había y me puse a estudiar el tema de forma autodidacta. Pasando la pandemia se me ocurrió armar algo con ramen porque tiene la particularidad de que, para comerlo rico, precisa estar caliente y recién armado. Allá hay restaurantes de primer nivel que hacen estos kits y como todos estaban encerrados en su casa, era una buena comida para enviar por delivery y terminar de armar en tu casa”, rememora Reshi. Como un primer intento, armó una olla de caldo y le ofreció 30 kits de ramen a su red de contactos más cercanos. No sobró ni uno.