Mundial 2023: Uruguay no fue un simple partenaire de Francia

Uruguay no fue un simple partenaire. Cuando lo atacó le dio verdaderos dolores de cabeza al conjunto francés.

Lo de Uruguay fue más que digno. La derrota era una fija para el conjunto charrúa, pero cuando todos esperaban una goleada, Los Teros jugaron un partidazo y decidieron no ser un simple partenaire, quizás apelando a la vieja frase acuñada en su historia futbolera “los de afuera son de palo”. En su presentación en la Copa del Mundo Francia 2023 Uruguay cayó 27-10 pero le hizo partido al anfitrión, que días atrás había despachado nada menos que a los All Blacks. A les Bleus les costó poder doblegar al conjunto uruguayo que con muchísimo corazón y amor propio no le importó el curriculum de su encumbrado rival, se animó a atacarlo y le dio un verdadero dolor de cabeza al anfitrión de la Copa.