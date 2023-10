Emiliano Boffelli: "Me saqué de encima la patada contra Francia"

Boffelli erró el primer penal pero a continuación convirtió los doce primeros tantos del equipo argentino, con otros cuatro penales que permitieron pasar al frente después de un inicio desventajoso donde con un try convertido y un penal Gales se puso 10 a 0. El back surgido en Duendes cerró su actuación con un total de 16 puntos tras las conversiones de dos try, los conseguidos por el primera línea Joel Sclavi y el de Nicolás Sánchez.

Terminado el partido, el full back que ahora se desempeña como wing tuvo palabras emocionadas y significativas que aluden, dentro de una carrera colmada de logros, a un momento adverso que existe en toda carrera deportiva: un penal que no pudo convertir, por el fuerte viento imperante en la cancha, en el decisivo partido contra los ahora organizadores del torneo, en el pasado Mundial. "Siempre prefiero hablar del equipo. Pero no te das una idea lo que laburé para sacarme de encima la patada de Francia", dijo Boffelli. "El rugby da revancha y la verdad que la pasé mal. El equipo respondió siempre y estoy muy feliz por eso".

"Sentíamos que este partido lo fuimos construyendo de menor a mayor. Jugamos más en campo de ellos. Sí con errores, como nos sucedió en todo el Mundial, con errores porque no va a ser perfecto. Creo que con justicia nos llevamos este partido de cuartos de final. Otra vez el rugby argentino vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo. Metimos presión post kicks. Me gustó la defensa, la disciplina, y no nos salimos del sistema. Volvimos a nuestras bases y a nuestro juego y creo que pasó por aquí este logro"