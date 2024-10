Qué le sucede a cualquier vehículo cuando hace demasiado calor

Está comprobado que las altas temperaturas generan todo tipo de desperfecto s en los diferentes medios de movilidad. No hay una causa puntual sino diversos factores. En Motores brindamos algunos puntos a tener en cuenta para que todo conductor pueda evitar esas averías técnicas y además brindamos un pantalazo de cómo cuidar tu vehículo ante el sol intenso.

No siempre refresca cuando llueve: qué pasará después de las tormentas

La realidad marca que el calor no solo afecta la comodidad y seguridad de los ocupantes. Las estadísticas indican que también puede causar daños significativos a diversas partes del auto.

calor1.jpg El calor afecta la comodidad y seguridad de los ocupantes y causa daños en el auto.

En Motores vamos a puntualizar qué sucede con un vehículo en condiciones de altas temperaturas y ofreceremos algunas recomendaciones prácticas y esenciales para su mantenimiento y correspondiente cuidado.

Mucha atención

Si bien el mantenimiento general del vehículo debe ser una prioridad durante todo el año, el verano presenta retos únicos que requieren atención especial. Al comprender los efectos del calor en tu vehículo y adoptar las precauciones necesarias, puedes asegurarte de que tu auto no solo se mantenga en perfectas condiciones, sino que también brinde la seguridad y comodidad que tú y tus pasajeros merecen. Con estos mitos y consejos, estarás preparado para disfrutar de la conducción veraniega sin contratiempos.

Hay que tener en claro que nuestro auto debe estar en perfectas condiciones durante todo el año. Sin embargo, con la llegada del verano la precaución debe aumentar, ya que con las altas temperaturas las consecuencias pueden ser mayores.

Leer más: Recomendaciones para viajar seguro

Por eso, en esta oportunidad te brindaremos algunos consejos útiles que podés practicar para el mantenimiento de tu vehículo en esta época del año, donde el sol no cede y es muy abrasivo con todo lo que tiene a su alrededor.

calor4.jpg Los pinchazos se multiplican en ciertas estaciones.

Más pinchazos

Cuando llega el verano, las altas temperaturas no se esconden y así como muchos sufren las inclemencias del clima, los autos no son la excepción. El aire acondicionado se transforma en el mejor aliado, aunque hay que saber bien cuándo usarlo para no deteriorarlo.

Mientras que la precaución se vuelve una herramienta necesaria. El calor intenso puede romper el auto y saber qué puede ocurrir, nos prepara para buscar la mejor solución ante todo.

Diversos informes certifican que cuando la temperatura exterior promedia los 32º C, la del auto (el motor y la parte mecánica) puede elevarse hasta los 60º C. El asfalto se calienta por demás y quienes reciben el primer impacto son los neumáticos.

Por eso es que la consecuencia más directa es que los pinchazos se multiplican en ciertas estaciones. Otro dato a tener en encuentra es que se recomienda en los meses de verano mantener la presión mínima recomendada por el fabricante.

Atentos al impulsor

Otro tema que no es menor radica en que al motor también hay que mirarlo muy cerca. Es por eso que como principal medida se debe chequear el líquido de refrigeración de manera regular y agregarle agua destilada las veces que sea necesario.

Claro que el nivel de aceite también debe observarse de cerca, reemplazarlo y cambiar el filtro si la situación lo amerita. Hay que prestarle mucha atención a los fluidos.

calor3.jpg Los niveles de fluidos deben controlarse de manera frecuente con el calor.

Por otro lado, está la batería. Se sabe que el calor extremo la debilita y acorta su vida útil. Sobre que cada vez rinden menos, con el calor duran como hielo al sol, practicamente. Es por eso que es muy importante mantener al vehículo lo más fresco posible estacionándolo en un garage o al aire libre bajo un toldo o árboles.

Por su parte, los frenos, la carrocería y el interior sufren al igual que todo lo demás. En el caso de los primeros, se debe a que los fluidos del auto se ven perjudicados por el calor y el líquido de frenos puede evaporarse a causa de temperaturas muy elevadas.

Leer más: Porqué es muy importante el aceite de transmisión

Sobre la carrocería en sí hay que dejar sentado que se debe evitar el desgaste de la pintura. Se puede hacer intentando ante todo evitar la exposición directa al sol por mucho tiempo y lo mismo corre para el interior.

Hay que tener en cuenta que la pintura es como la piel. Es decir que cuanto menos esté sometida al rayo del sol, mejor será su salud.

Qué partes del auto están en riesgo

• Neumáticos: las pinchaduras son más frecuentes.

• Motor: hay que mantener los niveles del líquido refrigerante y de aceite con periodicidad.

• Batería: se recomienda revisar el estado de batería lo más pronto posible y estar atentos dado que el calor extremo acorta su vida útil.

• Frenos: chequear los líquidos de frenos, pueden evaporarse por las altas temperaturas.

• Carrocería y pintura: el calor desgasta; hay que evitar la exposición directa al sol lo más que se pueda.

Cómo evitar que el calor dañe el auto

Si bien no hay reglas generales, sí existe una serie de consejos que se pueden tener en cuenta:

• Estacionar a la sombra.

• Limpiar el tablero con microfibra.

• Instalar fundas en los asientos de cuero para evitar que se deterioren.

• Lavar el auto con regularidad y encerar para evitar grietas y que el polvo provoque micro rasguños.

• De ser posible, guardar el auto en garages.