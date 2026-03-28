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La Capital | Motores | Cristiano Ronaldo

El exclusivo Bugatti de Cristiano Ronaldo que eclipsó las calles de Madrid

A través de las redes sociales la esposa del portugués, Georgina Rodríguez, mostró el interior del lujoso modelo de la marca francesa, único en el mundo

28 de marzo 2026 · 17:31hs
Cristiano Ronaldo paseó por Madrid con su exclusivo Bugatti Centodieci.

Cristiano Ronaldo paseó por Madrid con su exclusivo Bugatti Centodieci.

Cristiano Ronaldo dejó ver a través de las redes sociales un poco del lujo de su vida diaria con una publicación junto a su esposa, Georgina Rodríguez, en una cena privada. En la imagen, la pareja del portugés mostró el interior de su auto, un Bugatti Centodieci valuado en más de 8 millones de euros.

El precio de este vehículo, según señaló el Corriere dello Sport, responde a la exclusividad del modelo, el cual forma parte de una serie limitada de solamente diez unidades. El delantero ex Real Madrid y Manchester United lo condujo por las calles madrileñas durante la recuperación que lo marginó de la convocatoria a la fecha Fifa con Portugal.

Como si fuera poco, la foto también mostró otros elementos de alto valor como los relojes Patek Philippe modelos 5719/10G y 7118/1450R, con un precio cercano al millón de euros, y la sortija de compromiso que Ronaldo le entregó a Rodríguez a mediados de 2025, con un valor que ronda entre los seis y doce millones de dólares, según detallaron los especialistas citados por Marca y The Sun.

Cristiano Ronaldo Portugal

El exclusivo Bugatti de Cristiano Ronaldo

El auto del delantero de Al-Nassr pertenece a una serie limitada a una decena de unidades que lo convierte en una joya deseada por los coleccionistas, pero que además cada unidad cuenta con sus personalizaciones que la hacen distinta a las demás.

Si bien su precio ronda los 8 millones de euros, el valor podría ser aún mayor según el nivel de personalización que haya solicitado Ronaldo en su momento, quien con este modelo sumó su tercer Bugatti a la colección de vehículos de lujo que posee, junto al Veyron Grand Sport y el Chiron que ya poseía.

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Su fabricación es casi artesanal y atravesó un proceso que comenzó desde su anuncio en 2019 hasta la entrega de las unidades en 2022, con un extenso desarrollo de pruebas sobre un prototipo único, llamado White Prototype, que realizó la marca francesa en su planta original ubicada en Molsheim, Alsacia.

Los detalles del Bugatti Centodieci

Durante el proceso de producción, los compradores seleccionados tenían permitido incorporar detalles personalizados y adaptar el diseño según sus preferencias, por lo que no existen dos Centodieci exactamente iguales. Este sistema de personalización, bautizado como “Sur Mesure”, lo distingue dentro del segmento de los hypercars, como Ferrari y Rolls-Royce.

Esta serie de autos lujosos surgió como un homenaje al Bugatti EB100, un superdeportivo que la marca fabricó durante la década de 1990, en un capítulo clave de la historia de la empresa. El propio Stephan Winkelmann, presidente de Bugatti, aseguró que buscó reinterpretar el legado de ese modelo con la tecnología y diseños contemporáneos, si bien el EB110 había sido uno de los más avanzados en su época.

Bugatti Centodieci

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Cabe aclarar que el Centodieci tomó como base el Chiron, modelo que también es parte de la colección de CR7, aunque con varias modificaciones en la carrocería y una clara reducción de peso de aproximadamente 20 kilogramos, con parabrisas más ligeros y estabilizadoras de carbono.

En tanto, cuenta con un motor W16 de 8.0 litros que ofrece una potencia de 1.600 caballos a 7.000 revoluciones, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, de 0 a 200 km/h en 6,1 segundos y de 0 a 300 km/h en 13,1 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 380 km/h, pero el mismo podría alcanzar los 490 km/h en condiciones controladas.

El proceso que atravesó la marca francesa

El mencionado prototipo del Centodieci que utilizó Bugatti para lograr este modelo realizó en total unos 50 mil kilómetros de pruebas, incluyendo ensayos de resistencia mecánica en el circuito de Nardo, Italia, donde recorrió 1.200 kilómetros diarios en jornadas consecutivas, buscando su mejor rendimiento y seguridad.

Este vehículo fue sometido a pruebas bajo temperaturas extremas, cercanas a los 50ºC, con un imponente equipo de trabajo que monitoreaba sus sistemas eléctricos, la telemetría, la radiofrecuencia, el combustible y su temperatura interior, tanto en marcha como frenado, con el aire acondicionado.

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