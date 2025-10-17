¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | emprendedores

Emprendedores y fleteros: nueva financiación sin interés para la Renault Master

Pensado especialmente para emprendedores y empresas logísticas, Renault Centro lanzó un nuevo esquema de financiación directa para la Master 0 km

17 de octubre 2025 · 12:53hs
Renault Master 0km: una propuesta para una inversión productiva más que como una simple adquisición.

Renault Master 0km: una propuesta para una inversión productiva más que como una simple adquisición.

En un contexto donde invertir en un vehículo utilitario puede transformarse en una fuente de ingresos, Renault presentó una nueva alternativa de financiamiento para quienes buscan acceder a la Master 0 km, uno de los modelos más elegidos por emprendedores, fleteros y empresas logísticas.

Durante este mes, los interesados podrán acceder a un plan de financiamiento del 75% sin intereses, con gastos de retiro incluidos y una cuota final de aproximadamente $680.000.

La cuota pura del plan es de $510.000, y una de las principales ventajas es que el crédito puede cancelarse en cualquier momento, abonando únicamente ese valor, sin cargos ni penalidades adicionales.

Según explicó Matías Cardona, asesor comercial de Renault Centro, el modelo “cuenta con un motor turbodiésel 2.3 de 136 caballos, y un confort interior que asegura un manejo seguro y cómodo”.

Para quienes deseen disponer rápidamente de la unidad, existe la posibilidad de retirarla abonando el 25% del valor total (unos $14.400.000) o entregando un vehículo usado a través del sistema “llave por llave”.

Un vehículo pensado como inversión

El auge del reparto urbano, los servicios logísticos y el transporte de pasajeros posicionan a la Renault Master como una opción rentable para generar ingresos. “Una unidad bien utilizada puede cubrir con facilidad el valor de la cuota mensual e incluso superarlo”, señaló Cardona, destacando que muchos compradores ven esta alternativa como una inversión productiva más que como una simple adquisición.

Ingreso limitado: solo durante octubre

El plan de financiamiento estará disponible únicamente durante el mes de octubre, con un costo de ingreso de $250.000, correspondiente al sellado provincial. Ese monto asegura el acceso al plan y permite congelar la cuota inicial.

El único requisito para inscribirse es presentar el DNI, dado que se trata de un financiamiento directo de fábrica, sin intervención de bancos ni financieras externas.

Para más información: Matías Cardona (+54 9 341 690 6550)

