Alfa Romeo y un cortocircuito por el nombre

Papelón. No cabe otra definición. Exhibir al mundo el nuevo modelo, que además es el primer diseño ciento por ciento eléctrico de la casa, y tener que rebautizarlo a los pocos días de su presentación formal no hace más que dejar en off side a Alfa Romeo. ¿Qué pasó? Después de su esperado anuncio y ver el auto en vivo llegó la ola de controversia en el mundo político en la península. “Un coche llamado Milano no puede estar producido en Polonia”, fue la frase que lanzó el ministro de Industria de Italia, Adolfo Urso. El dirigente justificó su afirmación con la ley en mano. Esa misma que define el llamado Italian Sounding, que defiende la producción de los productos nacionales contra imitaciones y equívocos extranjeros. Una norma que está ideada y orientada a los productos agroalimentarios, pero que, como finalmente se vio, también puede extenderse a otras industrias. Tal es así que en este caso recayó sobre la automovilística. En consecuencia, ahora el coche pasó a llamarse Junior.