Rocambole: "Hay que disfrutar del arte ahora"

Uno de los dibujos más tatuados del rock nacional se gestó en pocos minutos, a las apuradas. Nació de la urgencia y se convirtió en mito. La historia se remonta a mediados de la década del 80. Los Redondos presentaban Oktubre, su segundo disco, y la Negra Poli (mánager del grupo) llamó a Rocambole, el encargado de las tapas de la banda. El diario necesitaba para antes de las 18 un aviso para promocionar el próximo show. Pero Ricardo Cohen —alias Rocambole— estaba lejos de su taller. Así que corrió a un kiosquito y compró un block de cartulinas negras, un liquid paper, un marcador y unas tijeras. Se sentó en un bar, cortó letras del diario para armar el texto y con el corrector blanco empezó a dibujar sobre el fondo negro la figura de un esclavo rompiendo unas cadenas, una imagen que tenía desde hacía un tiempo en la cabeza. Al poco tiempo, ese dibujo que hizo a los ponchazos se transformó en remeras, banderas y tatuajes.

“Lo que pasó con esa imagen es un misterio”, dice hoy Ricardo “El Mono” Cohen, más conocido como Rocambole, el dibujante detrás de las tapas y la estética de Los Redondos. De visita en Rosario para brindar una charla en el marco del encuentro internacional de diseño Pixelations 2018, habló con Más sobre la estética ricotera. Pero también sobre el presente atravesado por un bosque de pantallas, la juventud y la educación visual. También pidió un reconocimiento de la academia para el Indio Solari, a quien considera “uno de los poetas del siglo en las letras castellanas”.

En la charla que brindó en el Galpón de la Música, Rocambole fue recibido con una ovación por un público esencialmente compuesto de jóvenes. “Me siento el abuelo Simpson. De repente empiezo a hablar de cosas que a nadie le interesan, me vuelvo autorreferencial. O me quedo dormido con la boca abierta y tirado hacia atrás”, dijo para romper el hielo.

Sin embargo nada de lo que salió de su boca fue intrascendente. Cada reflexión, cada concepto que acompañó con imágenes proyectadas en una gran pantalla fueron seguidos con suma atención. El abuelo Simpson de gorrita negra y estrella roja en la frente al estilo del Che sabe cómo cautivar con su hablar pausado. Como un susurro muy especial.

Graduado con los títulos de profesor y licenciado en Pintura, el Mono Cohen ejerció la docencia universitaria desde 1984 y fue vicedecano de la Facultad de bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.





De los ovillitos a la escuela

Rocambole dice que desde que son casi bebés, los chicos y chicas apenas tienen un lápiz en la mano empiezan a dibujar ovillitos. Que esos ovillitos después se transforman en casas, aviones, vacas y autos. Y que a los cinco años cualquier chico ya es capaz de dibujar lo que quiere, hasta una ciudad entera, porque no le teme a nada.

Sin embargo advierte que algo sucede entre los seis y los doce años que hace que el 95 por ciento de las personas se frustre y piense que no sabe dibujar. Eso que pasa es la escuela: “Seguramente hay escuelas donde hay alguna actividad artística, pero en general, esa parte es de recreo más bien. No conozco a nadie que haya perdido el año porque no sabía dibujar, bailar, cantar o hacer poesía. Sin embargo si en gramática le va mal... Nos enseñan las formas del lenguaje pero no qué hacer con el lenguaje. Dan prioridad a asignaturas materialistas, más bien prácticas”.

Pero cuando le llegó el tiempo de la primaria, el pequeño Rocambole siguió dibujando. Como era medio patadura para el fútbol, se inclinó por el dibujo, haciendo caricaturas de sus compañeritos. Así zafó también del bullying que le hacían por no sumarse a los picados. “La vida de los niños es una selva peor que la de Tarzán y resistí porque alrededor de las artes plásticas o musicales siempre hubo una especie de respeto mágico”, cuenta. Por esa época también también se hizo “profesional”, dibujando para las maestras frisos sobre la germinación del poroto o el cruce de los Andes por los que cobraba unas monedas. Cuando terminó la primaria se armó de una valijita con pinceles y témperas y ofreció sus servicios para restaurar las cartelerías deterioradas de los circos o el tren fantasma de los parques de diversiones que llegaban a La Plata.

Admite que hay cierta influencia de aquel trabajo en parte del estilo que más tarde plasmó en su trabajos más famosos. Una rateada con sus amigos para ver en el cine Mayo la película “Semillas de maldad” (1955) significó su deslumbramiento inicial con el rock. Descubrió otro lenguaje que lo conmovía. Ahí empezó a germinar la semilla que más tarde haría amalgamar su arte con las bandas de rock.





— ¿Cómo surgió el nombre Rocambole? —Lo empecé a usar alrededor del año 78 para una historieta. En ese momento estaba laburando en Brasil en un estudio de diseño y me piden una historieta nacional brasileña para una revista para niños tipo Billiken. Anduve buscando información y me interesó la historia de los Cangaceiros (bandoleros del nordeste brasileño). Había una película que hicieron los norteamericanos y otra que hizo Glauber Rocha. Inventé un guión y la hice. Pero veía que los dibujantes de humor e historieta firmaban con seudónimo. Entonces me dije: “Me voy a poner uno”. Ahí en Brasil hay un postre, un arrollado de dulce de leche y pionono, al que llaman Rocambole. Y me acordé que Rocambole era el héroe de un folletín francés de fines del siglo XIX escrito por Ponson du Terrail que se había editado en la Argentina a fines de los años 30 y mi viejo tenía la colección.

—¿Una historia que leías de pibe? —Claro. Y como estaba ahí el postre ese, dije: el nombre me está llamando. Entonces me puse Rocambole. Y me trajo suerte.

—De ese joven que se puso Rocambole, ¿qué permanece en vos? —Bueno. Obviamente que estoy más viejo y cansado, pero en general pienso lo mismo y siento que no hay mucha variante. No me aburguesé totalmente (risas). A esta altura de la vida lo que uno cuenta pasó hace mucho. Y todos son más jóvenes que vos.

—¿Seguís dando clases? —Me jubilé en 2014. Bah, me jubilaron. Pero de vez en cuando doy seminarios, cursos, talleres.

—¿Te gustó la docencia? —Si, cuando ingresé a estudiar en la facultad de Bellas Artes de La Plata tendría unos 24 años y no pensaba en ningún momento dedicarme a la docencia. Quería ser artista, como todos los que ingresan. Después le tomé el gusto a la docencia. —¿Por qué preferís definirte más como dibujante que como artista? —Porque hay muchos que se definen como artistas y yo no quiero ser como esos. Que se yo, artista es todo el mundo. La condición humana es ser artista. A todos nos gusta el arte, aunque no lo reconozcamos. En un momento dado la palabra artista definió un tipo de actividad. Hoy día eso se disolvió en muchísimas cosas. Artista es todo aquel que puede hacer algo y yo quiero ser alguien que se defina más claramente. Y dibujar lo hice toda la vida. Así que soy un dibujante.

—En estos tiempos de razón utilitaria de la formación y de predominio del mercado, ¿qué lugar tiene el arte y el dibujo? —El arte es condición humana. Suponete un futuro ideal donde los robots reemplazaran a la gente y no habría que trabajar. Digo ideal porque cuando los robots empiezan a reemplazar a los obreros en vez de darle más vacaciones a los obreros los echan. Pero en un futuro así, ¿a qué se dedicaría la gente? Fijate que cuando llega a cierta adultez después de una larga vida de trabajo, ahorran plata y se pagan un tour para ir a París o Roma. Y ahí van a los museos, conocen todas las obras de arte y los tipos vienen re contentos. O sea, han aprendido a disfrutar del arte. Y es lo que hacen cuando empiezan a considerar que todo lo que había que hacer ya lo hicieron. Entonces les queda eso como la mejor cosa de la vida, la que hacen de última. Bien podrían hacerla de entrada. Pienso que el arte nos diferencia de todos los otros seres vivos del planeta, que nacen, reproducen, mueren y cumplen un ciclo. Pero solo el hombre hace cosas que no le sirven inmediatamente para nada. El hombre ha construido la religión, la filosofía, el arte, que sobrevuelan sobre toda la otra parte que es la vida material