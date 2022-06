Marcha del movimiento obrero: "La inflación se devora los salarios y gente no aguanta más"

"Salimos en todo el país en el marco de una jornada nacional de lucha, porque no hay respuesta al tema del trabajo, porque hoy a los salarios se los devora la inflación , porque los comedores y merenderos están esperando que llegue la mercadería de Nación y en los casos en que llegan es pésima, no se puede cocinar con eso", señaló Molina en contacto con el móvil de LT8 durante el programa "Todos en La Ocho".

En ese sentido, sostuvo que "la mitad de la población está empobrecida, no hay trabajo y tampoco hay aperturas de programas sociales. La gente no aguanta más. Por eso queremos que se hable de los problemas reales, de la gente que no puede poner un plato de comida en la mesa, de los trabajadores asalariados que no llegan a fin de mes. Acá nosotros pagamos la crisis, pero se la fugan con pala, para el pago de la deuda, para poder rendirle tributo al Fondo Monetario Internacional".

"Las consecuencias de este ajuste están a la vista, las familias no pueden pagar los alimentos, la ropa, ni la vivienda y la respuesta de los gobiernos, como el de (Omar) Perotti y el de (Pablo) Javkin es la represión, como ocurrió en barrio toba, donde 165 familias que no tienen donde vivir fueron desalojadas a los palazos. Urge un plan de obras y viviendas populares, la urbanización de los barrios populares y los asentamientos", abundó.

Asimismo, anticipó que el lunes 13 volverán a realizar un nuevo Plenario Nacional Piquetero en el Obelisco para seguir delineando el camino por seguir. "Allí vamos a plantear un pedido público de cara a la reunión con la CGT y las CTA, para exigirles un paro nacional que no puede esperar más. La respuesta de estas centrales obreras será la sentencia definitiva del lado en que se ubican: o están con los trabajadores o están con el ajuste del gobierno y el FMI", apuntó.

protesta barrios de pie.jpg Los manifestantes marcharon desde Oroño y Pellegrini a la sede de Gobernación. Foto: Francisco Guillén / La Capital

El mapa de la convocatoria provincial piquetera

Rosario: 10.30 hs - Oroño y Pellegrini a Gobernación

Santa Fe Capital: 9:30 hs - Plaza del Soldado a Gobernación

San Lorenzo: 9:30 hs - Ruta 11 y Frondizi

Villa Constitución: 9:30 hs - Plaza Urquiza al Anses

Tacuarendí: 9:30 hs - Ruta 11, km 886

Las Toscas: 9:30hs - Ruta 11, km 892