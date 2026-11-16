JP Morgan prevé que la inflación seguirá cerca del 2% mensual en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se cumplió su pronóstico de que la Argentina tendría un repunte de la actividad económica.

La Argentina llegaría a las elecciones presidenciales de 2027 con una inflación mensual cercana al 2%, según un informe de JP Morgan. Además, advirtió sobre el riesgo de nuevas presiones cambiarias.

La proyección del banco estadounidense anticipa una desaceleración limitada de los precios, en un escenario en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la actividad creció menos de lo esperado. Por su parte, la calificadora Moody’s alertó sobre las dificultades para sostener el consumo.

“Los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global”, señalaron los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira en el trabajo enviado a los clientes de la entidad.

JP Morgan destacó que la inflación acumulada hasta octubre alcanzó el 26,3%, por encima del 24,8% registrado en el mismo período de 2025. Para noviembre y diciembre proyectó un promedio mensual del 1,9% y estimó que el año cerrará con una suba interanual del 31%, apenas medio punto por debajo del 31,5% del año anterior.

Para el primer trimestre de 2027, el banco prevé una inflación mensual promedio del 1,8%, con incidencia del impacto climático de El Niño sobre los alimentos y de los ajustes en las tarifas de los servicios públicos. En la segunda mitad del año, la dinámica electoral sumaría presión sobre los precios.

“En el segundo semestre de 2027, esperamos que la inflación mensual promedie un 1,9%, reflejando presiones sobre los precios de los bienes transables del IPC asociadas con la volatilidad impulsada por las elecciones”, indicaron los analistas. Se trata de los productos cuyos precios están más vinculados con el comercio exterior y el dólar.

Los mejores 18 meses que no llegan

El panorama que trazó la entidad contrasta con las expectativas oficiales de una baja más pronunciada de la inflación. También encuentra a la economía con una recuperación más lenta que la prevista por el gobierno. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, admitió Caputo, a menos de seis meses de haber anticipado que el país ingresaría en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”.

El ministro atribuyó ese desempeño a la prolongación del shock internacional, la guerra, el encarecimiento del petróleo y las tasas de interés. “Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales”, sostuvo. A esos factores sumó la incertidumbre que, según su interpretación, genera una eventual vuelta del kirchnerismo.

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Pese a reconocer que el crecimiento quedó por debajo de lo esperado, defendió el rumbo económico y aseguró que observa señales de recuperación. “En agosto hubo una pequeña recuperación y septiembre es más marcada. Esperamos un fin de año con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó.

Caputo también rechazó que los indicadores respalden el diagnóstico de una clase media “muy golpeada”. Como argumento, sostuvo que 12 millones de personas salieron de la pobreza y que el empleo total creció en 465 mil puestos desde diciembre de 2023, aunque reconoció que cayó el trabajo asalariado y aumentó el no asalariado e informal.

El peso de los intereses de la deuda

Las advertencias de Moody’s, pro su parte, agregaron otro condicionante al escenario: el peso de los intereses de la deuda sobre las cuentas públicas y sus consecuencias para la demanda. La calificadora señaló que durante 2027 los gobiernos podrían tener menos margen para sostener medidas de estímulo.

“A medida que los intereses absorban una mayor proporción de los presupuestos públicos, muchos gobiernos tendrán que reducir las políticas que apoyan el consumo o la inversión”, indicó. En ese grupo ubicó a Brasil y la Argentina, por la combinación de elevados niveles de deuda pública y tensiones derivadas del endeudamiento de los hogares.

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La firma proyectó un crecimiento de la economía argentina del 2,9% para 2026 y del 3% para 2027, junto con una inflación del 29,3% y del 22,5%, respectivamente. Para el próximo año, advirtió que la consolidación fiscal tendrá un efecto mayor sobre la demanda de los consumidores.

Moody’s consideró que el crecimiento de Brasil y la Argentina se mantendrá en su potencial o por debajo de él y será inferior al promedio de los mercados emergentes, pese a una modesta recuperación argentina en 2027. “La sensibilidad de las finanzas públicas a los shocks imprevistos sigue siendo una fuente clave de incertidumbre en nuestros pronósticos”, concluyó.