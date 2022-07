Lady Di: luces y sombras de la llamada "princesa del pueblo"

De acuerdo al plan de su propia familia, los Spencer, Diana debía continuar con la tradición que acercaba su apellido a la familia real. Y así fue, cuando Carlos conoció a Diana a sus 16 años decidió que sería su novia. Cuando ella tenía 20 años, la pareja se casó en una de las bodas más recordadas de la historia y rápidamente tuvieron a los herederos William y Harry.

Pero así como la relación avanzaba a pasos agigantados lo hicieron también sus problemas. Diana difería mucho de lo que se esperaba fuera una princesa y se alejaba un poco de las normas reales. Además, la diferencia de edad entre ellos era cada vez más notoria, y la relación extramatrimonial de Carlos y Camila tenía mucho peso en la pareja, al punto de que algunos hablaron incluso de "un matrimonio de tres".

Incluso tras separarse de Carlos y alejarse de la familia real, Diana continuó su trabajo de beneficencia. Fue un ícono en la concientización y sensibilización sobre ciertas causas como las minas terrestres, la pobreza y hambruna y enfermedades como el VIH y el cáncer. El activismo y el glamour de Diana la convirtieron en un icono internacional y le valieron una popularidad que perdura hasta el día de hoy.

Diana Frances Spencer nació el primero de julio de 1961 en Sandringham, Norfolk. Fue la cuarta de cinco hijos de John Spencer, VIII conde de Spencer (1924-1992) y Frances Ruth Burke Roche, vizcondesa Althorp. Dado los títulos nobiliarios de sus padres, Diana perteneció a la nobleza de mucho antes de su matrimonio con Carlos de Gales. Sus hermanos eran Sarah, Jane y Charles. Su hermano pequeño, John, murió poco después de su nacimiento un año antes de que naciera Diana.

Creció en Sandringham, cerca de la finca de la familia real, familia a que estuvieron estrechamente aliada durante varias generaciones. Hija menor de John Spencer, VIII conde de Spencer, y de Frances Roche, se vio fuertemente afectada por su divorcio en 1967. Los Spencer esperaban que un niño continuara con la línea familiar, y no se eligió ningún nombre durante una semana, hasta que se decidieron por Diana Frances, después de su madre y Lady Diana Spencer, una tía abuela muchas veces que también era una futura princesa de Gales.

La niña se vio fuertemente afectada por el divorcio de sus padres en 1967. A partir de allí, Diana vivió con su madre en Londres, pero durante las vacaciones de Navidad de ese año, Lord Althorp se negó a permitir que Diana regresara a Londres con Lady Althorp. Poco después ganó la custodia de Diana con el apoyo de su ex suegra, Lady Fermoy. Obligada a vivir con su padre y alejada de su madre, Diana describió de adulta que tuvo una infancia muy infeliz e inestable.

Diana se hizo conocida como Lady Diana después de que su padre heredara el título de Conde Spencer en 1975, momento en el que su padre trasladó a toda la familia de Park House a Althorp, la sede de Spencer en Northamptonshire.

Diana no fue la más sobresaliente en sus estudios, de hecho le fue mal dos veces en examenes importantes. Sin embargo, su espíritu humanitario brillaba ya desde chica, y se destacó con un premio de su colegio secundario, la West Heath Girls 'School en Sevenoaks, Kent, adonde entró en 1973.

Fue pianista consumada, estudió ballet y tap, y también logró sobresalir gracias a su destreza en la natación y el buceo. Al finalizar sus estudios, Diana se metió en una serie de actividades poco remunerativas y usuales para alguien de la nobleza.

Compartió un piso en Londres con sus amigas, primero estudió cocina aunque no le gustaba cocinar. Luego trabajó como instructora de baile hasta que un accidente de ski la apartó durante tres meses del puesto. También fue asistente de preescolar, anfitriona de fiestas e incluso llegó a limpiar casas. Hasta sus 18 años, Diana trabajó como niñera para una familia de apellido Robertson.

Lady Diana conoció a Carlos, príncipe de Gales, el hijo mayor de la reina y heredero de la corona británica, cuando ella tenía 16 años en noviembre de 1977. Por entonces, Carlos de 29 años salía con la hermana mayor de Diana, Lady Sarah.

El interés del príncipe por la menor de los Spencer comenzó a crecer cada vez más desde que ella asistió un fin de semana a verlo jugar al polo. Fue entonces cuando Carlos la invitó a pasar un fin de semana a bordo del yate real Britannia. Después la invitó a Balmoral, residencia escocesa de la familia real, para reunirse con su familia un fin de semana de noviembre de 1980.

En todas esas invitaciones, Diana recibió la aceptación de la reina, la reina madre y el duque de Edimburgo. El cortejo comenzó cuando estuvieron de regreso en Londres, y finalmente el príncipe le propuso matrimonio el 6 de febrero de 1981 en el castillo de Windsor. Lady Diana aceptó, pero su compromiso se mantuvo en secreto durante dos semanas y media. Se hizo oficial el 24 de febrero de 1981 y Diana eligió su propio anillo de compromiso.

Al haber hecho oficial el compromiso con el príncipe, Diana tuvo que dejar su ocupación de asistente de maestra de guardería y se mudó por un breve período a Clarence House, que era el hogar de la Reina Madre.

Luego vivió en el Palacio de Buckingham hasta la boda. Diana fue la primera mujer inglesa en casarse con el primer sucesor al trono desde que Anne Hyde se casó con Jacobo II más de 300 años antes, y también fue la primera novia real en tener un trabajo remunerado antes de su compromiso.

Hizo su primera aparición pública con el Príncipe Carlos en un baile benéfico en marzo de 1981 en Goldsmiths 'Hall, donde conoció a Grace, Princesa de Mónaco.

