La "Rueda de la Muerte", un espectáculo en el que un grupo de motociclistas se desplaza dentro de una esfera de metal entrelazado, es uno de los números más peligrosos en el arte circense. La gran velocidad que desarrollan los vehículos obligan a los motociclistas a moverse con precisión milimétrica, en tiempos que no dan lugar al equívoco. Esto lo hace también uno de los números más atractivos, lleno de adrenalina que deja al público sin aliento. Pero no siempre sale bien. Es lo que ocurrió en la ciudad de Funes, donde tres acróbatas del circo Servian cayeron abruptamente sobre el fondo de la esfera luego de que a uno se le averiara la moto que conducía.

El accidente se produjo durante el jueves por la noche, durante la función "Enciende tus Sueños" que ofrece la compañía, cuando a una de las motos se le rompió el chasis en plena presentación, detuvo su marcha, cayó y fue embestida por otro vehículo, lo que desencadenó la caída de las tres motocicletas.

Según indicaron voceros del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el accidente se desencadenó cuando al parecer uno de los vehículos, en plena presentación, sufrió una falla mecánica y ocasionó la múltiple colisión con el resto de los integrantes del número.

Según indicaron voceros del Ministerio de Seguridad de la provincia, los heridos fueron identificados como Alexander M., de 24 años, Manuel V. de 33, y Sergio M, de 37.

Como consecuencia del impacto y el desplome, Manuel sufrió una fisura en una costilla flotante, mientras que Sergio se quebró una clavícula. Fue quien se llevó la peor parte, ya que tendrá que guardar un prolongado reposo, aunque todos pueden celebrar que el accidente no se convirtió en una verdadera tragedia.

Los tres fueron examinados por personal médico y dos de ellos (Manuel y Sergio) fueron trasladados al Sanatorio Parque, de Rosario, para su atención. Según contó Arturo Belzagui, agente de prensa, marketing y eventos especiales del circo, "Alex se levantó y no quiso ni siquiera que lo trasladaran".

"Estábamos andando bien, haciendo looping (una forma de acrobacia), a mí me tocaba subir, y en ese momento se quebró el chasis de la moto por la presión que agarra, la moto se clavó en el globo y los otros que venían no pudieron evitar el choque, porque son milésimas de segundos yo caí primero y cayeron las dos motos arriba mío, una seguramente fue la que me cayó en el hombro y me quebró la clavícula". El que habla es Manuel, el acróbata que ayer se recuperaba, junto con sus compañeros, en las instalaciones del Servian.

"El riesgo es permanente"

Belzagui se refirió a la situación a la que se enfrentan los acróbatas: "Circo Servian, con 25 años de trayectoria en Argentina y con números de calidad internacional, sabe de qué se trata, estamos en un rubro donde el riesgo es permanente en muchas de las actividades que suceden dentro del circo".

En el espectáculo estaba previsto que corrieran cinco motos, ya que a las tres que habían comenzado con la muestra de destreza se agregarían dos más, una de ellas conducida por una mujer, que es la esposa de uno de los motociclistas y lidera la rueda de la muerte.

"El circo conlleva riesgos, puede haber accidentes en cualquier número, y en el mundo de las motos es claro. Las motos se exigen mucho en la esfera. Este es un deporte extremo, y el riesgo es total, nosotros cerramos el primer número con las motos voladores, en el mundo de la motos hay riesgos, como lo hay en los trapecistas. Esto ocurre en todos los circos", afirmó Belzagui.