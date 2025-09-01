Puerto San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos

Fue una formación teórica y práctica sobre conducción segura, uso de equipamiento, estrategias de visibilidad y control del vehículo

La ciudad de Puerto General San Martín fue sede de la Clínica de Conducción Segura de Motos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

En la jornada se ofreció formación teórica y práctica sobre conducción segura , uso de equipamiento, estrategias de visibilidad y control del vehículo.

La clínica de formación se desarrolló en dos turnos, mañana y tarde , con recursos teóricos y prácticos dictadas por expertos y enfocadas en técnicas de conducción , uso de equipamiento de protección, importancia del uso de casco y gestión del acelerador y freno, postura y gestión de la mirada.

Además, se concretó el canje de cascos, promoviendo el uso de elementos de seguridad vial fundamentales para prevenir accidentes y salvar vidas.

El encuentro contó con la presencia del intendente, Carlos De Grandis, el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, el concejal Maximiliano De Grandis, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Carlos Torres, y el director de Educación y Comunicación de la APSV Sebastián Kelman.

“De esta manera, la Municipalidad de Puerto General San Martín, junto con la Provincia de Santa Fe, reafirmaron su compromiso en la construcción de una cultura vial responsable y en el cuidado de cada vecino y vecina de la ciudad”, destacaron las autoridades municipales.

