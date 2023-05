En este sentido, contó que “hay gente que nunca se había acercado al municipio para solicitar ayuda, pero hoy no pueden pagar ni el alquiler porque perdieron el trabajo o porque con un trabajo no alcanza. Hasta vienen personas que antes no requerían la ayuda del Estado pero ahora no encuentran otra alternativa”.

Entre algunas de las acciones sociales o beneficios que realiza el municipio, está la canasta de alimentos, mercadería para comedores, escuelas y clubes, becas educativas, ortopedia, servicios de sepelio, farmacia, traslados o entrega de útiles escolares.

Desde el estado municipal refirieron en que se trabaja en los aportes alimentarios con “la convicción de colaborar con todos los roldanenses que necesitan una ayuda para tener una vida digna”.

“Las prioridades desde el inicio de gestión fueron muy claras, y es así que se fueron creando políticas públicas de calidad hacia los sectores que se encontraban completamente vulnerables y que, por años, habían sido desplazados, y excluidos”, finalizó Odesti.