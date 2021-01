Plenario de Festram a la espera de paritarias

El miércoles se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de los gremios integrantes de Festram para resolver las medidas a seguir si no se convoca urgente a la Comisión Paritaria para discutir un aumento salarial que reintegre la caída del poder adquisitivo de más de un 16% durante 2020 y un aumento que supere la inflación, que está haciendo inalcanzable el acceso a los alimentos básicos. Hoy, según Indec, una familia necesita un ingreso de $54.207,53 para no ser pobre y el Gobierno prevé una inflación del 29%. Esas serán las pautas a debatir, y el rechazo a sumas fijas no remunerativas ni bonificables.