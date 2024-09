Nueva función de Leda Bergonzi: esta vez, se presentará en un circo

>> Leer más: El Arzobispado de Rosario le bajó el pulgar a Leda Bergonzi por sus shows y venta de entradas

En el flyer de la presentación, se anuncia “la participación de Leda, El Soplo de Dios Viviente". Pero, según aseguraron desde la organización, en esta oportunidad Leda Begonzi subirá al escenario solo en su faceta de cantante y no habrá rezo, imposición de manos ni rituales “sanadores”. Al menos, así lo anticipó Marcelo López Lanza, el productor del Circo Rodas, en conversación con “Todos en la ocho”, ciclo de LT8.

Lanza afirmó que Leda “no ofrecerá ningún tipo de arte religioso” y que la presentación de la mujer “no tiene ningún costo para el circo”.

“No viene a dar un show, va a cantar dos canciones, no va a dar un recital completo”, aseguró el productor, quien también sostuvo que Leda ya iba a asistir como invitada a la función circense, y que luego surgió la idea de que se suba al escenario.

Además, el productor del Circo Rodas aseguró que la presencia de Leda no tuvo ningún costo. “Ella no me está cobrando nada, solo me está dando una manito con la divulgación (de la función de circo)”, planteó. “Ella viene a apoyar al Circo en su divulgación y se va a subir al escenario a cantar dos temas”, reforzó el productor.

“No va a ofrecer ningún tipo de arte religioso”, cerró el productor, sobre la presencia de Leda Bergonzi en Rafaela.

El rechazo del Arzobispado de Rosario a Leda Bergonzi

Esta semana, el nombre de Bergonzi volvió a estar en nombre de todos luego de que anunciara que en su gira de shows de septiembre, octubre y noviembre en distintas ciudades del país tiene previsto no solo cantar, sino que también realizará su “imposición de manos”, momento en el que supuestamente despliega sus poderes sanadores. Lo particular es que, a diferencia de las reuniones de fe, las entradas para estos eventos son pagas, la más cara con un costo de 22 mil pesos. Esto le valió el rechazo de la iglesia católica.

Si bien ya es conocido que Leda dice sanar mediante este método, recibió diversos cuestionamientos en sus redes sociales por cobrar entradas, que se venden a través de un reconocido sitio de tickets. Sin tanto éxito en el mundo del canto, en el que intentó incursionar de varias formas, recurrió a esta nueva metodología para encontrarse con quienes la siguen en distintos puntos del país. Es decir, expresar en los avisos de difusión explícitamente que realizará imposición de manos.

La imposición de manos es un gesto muy significativo en la tradición bíblica, con una amplia diversidad de propósitos. Este jueves, el Arzobispado de Rosario publicó un comunicado distanciándose de Bergonzi y aclarando que es importante que esta práctica sea bien pastoreada, para que no haya ninguna confusión entre la imposición de manos sacramental y simple, la que se realiza de forma informal.

Es en este marco que el Arzobispado de Rosario decidió quitarle el acompañamiento a Leda Bergonzi. En un comunicado, la Iglesia Católica local indicó que le quitó el "apoyo sacerdotal". El escrito causó conmoción este jueves por la tarde, aunque se esperaba de un momento a otro mientras avanzaba la popularidad (y la polémica) en torno de la mujer que, en los últimos tiempos sumó a su misión de fe espectáculos musicales pagos.

Firmado por el arzobispo Eduardo Eliseo Martín, “después de un tiempo prudencial de oración, escucha y discernimiento”, el comunicado indicó que se "suspende cualquier actividad pastoral realizada en nombre de la Iglesia Católica por parte del grupo Soplo de Dios viviente".

La Capital pudo saber que, con el correr del tiempo, el Arzobispado evaluó sus actitudes, muchas de las cuales no cayeron bien. Por ejemplo, la práctica de imposición de manos o la movilización a través del milagro. Puertas dentro de la entidad religiosa aseguran que no es el único camino a seguir.

Martín detalló que, "habiendo realizado oportunamente las consultas necesarias y habiendo recibido el parecer del equipo de sacerdotes que acompañan esta experiencia", en el grupo Soplo de Dios Viviente "se advierten signos positivos y a la vez significativos elementos que necesitan ser purificados para que resplandezca la obra de Dios".

Además, sostuvo que "hasta tanto no se avance en este proceso de purificación y cumplimiento de las indicaciones oportunamente dadas, prudencialmente se suspende cualquier actividad pastoral realizada en nombre de la Iglesia Católica".

En este contexto, la “sanadora” anunció la cancelación del encuentro del 15 de octubre. Horas más tarde de la publicación del comunicado de la Iglesia, la cuenta de Instagram de Soplo de Dios Viviente publicó un mensaje con el título "Nueva información, importante", en el que indicó: "¡Atención! Lamentamos comunicarles que, por disposición del Arzobispado de Rosario, quedan suspendidas las actividades religiosas". Y aclara que, por ende, el encuentro del 15 de octubre "queda suspendido".