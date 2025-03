Más obras y servicios, el plan de Daniel Escalante para mejorar Roldán

–Sí, la verdad que la considero mi lugar en el mundo , donde nací, me crié y viví todos estos 56 años de mi vida. Donde tengo el honor de dirigir los destinos de la Municipalidad desde el 10 de diciembre del 2021 . Es un honor, el honor de mi vida, como siempre digo, y con tanta responsabilidad. Una ciudad que uno quiere, ama y que trata de embellecerla todos los días ante todas las dificultades y con el crecimiento exponencial que tuvo en muy poquitos años. Eso nos llevó a tener algunas dificultades porque lo que no está planeado, lo que no se hace para que sea sustentable, después cuesta muchísimo hacerlo sustentable. Y que eso sea ameno al vivir de los ciudadanos, no solamente de aquellos que estamos todos los días viviendo y habitándola, sino también de tantas personas que vienen a visitarnos a una ciudad que, es muy linda, que inspira a respirar al verde y a pasarla bien con la naturaleza.

–Usted es odontólogo. ¿Por qué tomó la decisión de participar en un tema tan complejo como hacerte cargo de la ciudad?

–Creo que las transformaciones se hacen desde la política. Soy un hombre que desde muy chico, desde los 15 años, estoy en política de alguna forma u otra. La figura de Raúl Alfonsín que irrumpió allá por 1983 a una generación nos deslumbró. Y tratamos de llevar adelante y levantar sus banderas en algún momento y empezar a transitar el camino de la política. Muy orgullosamente yo reivindico la política, la buena política, la política bien entendida, la política esa con mayúsculas que es la manera de transformar cada una de las sociedades. En algún momento me tocó participar porque en mi ciudad las cosas no se estaban haciendo bien y así lo entendió el electorado. El 14 de noviembre del 2021 me eligió intendente y desde el 10 de diciembre del 2021 que asumí, en solo 26 días tuve que formar un gobierno. Y acá estamos, sorteando toda esta situación tan difícil que heredamos, pero que por suerte pudimos ir mejorando. Creo que le estamos llevando a los ciudadanos de Roldán muchísimas de las soluciones que nos requerían y por eso es que apostamos también a profundizar todos estos cambios que estamos realizando en la ciudad.

–¿La intención es continuar?

–Decimos que seguimos siendo el cambio y que necesitamos cuatro años más, solo cuatro años porque creo que las reelecciones indefinidas nos llevaron a las situaciones en las que encontramos la ciudad con una deuda que tuvimos que pagar a valor de hoy de 7.000 millones de pesos.

–¿Cuál es el plan de obra 2025?

–Estamos haciendo con recursos propios y con el gobierno provincial, muchísimas cuadras de pavimento. Calle Avellaneda desde Gálvez hasta Libertad. Son siete u ocho cuadras que se van a pavimentar. Estamos pavimentando y terminando calle La Pampa. Vamos a comenzar una calle icónica para la ciudad de Roldán, que es Güemes. En el lado oeste de la ciudad, vamos a pavimentar desde el principio hasta el final la calle Güemes, desde Pellegrini hasta Gálvez. Una obra importantísima que va a atravesar varios barrios de la ciudad, algunos de ellos vulnerables, pero que nos permitirá mejorar la conectividad y poder circunvalar la ciudad para el tránsito pesado. También calle Roca que haremos en Villaflores, y cientos de cuadras en distintos barrios de la ciudad como El Charquito, América, Talleres. Vamos a pavimentar calle Santa Rosa, en la culminación porque ya hicimos parte de ella. Se viene una serie de obras importantes donde lo fundamental es la pavimentación. También estamos concretando obra de iluminación, vamos a colocar 5.000 luces LED hasta fin de año. Estamos invirtiendo en seguridad, en cámaras, vamos a hacer un anillo digital inteligente con lectoras de patente que instalaremos en todos los ingresos de la ciudad. Esto nos permitirá ser mucho más rápidos y efectivos en el monitoreo.

–¿Cómo marcha esto del tercer anillo que habían empezado a conversar con el gobierno de la provincia?

–La verdad que está en conversaciones. La negativa después de 14 reuniones entre el gobierno provincial y el nacional, en el cual la Nación no permite o no da la concesión de la A012 a la provincia de Santa Fe para generar un circuito, un camino de la cosecha donde pasan todos los camiones. Se empezó a plantear ese tercer anillo por la S 26, que parte ya está hecha, otra parte hay que construir y la provincia está avanzando con una gran idea. Para nosotros es muy beneficioso porque no vamos a tener tránsito pesado por la A012. Es una buena noticia porque nos mejora la vida a más del 90 por ciento de la ciudad de Roldán.

–¿Cómo es la convivencia con los barrios privados?

–En la ciudad de Roldán, por ejemplo, los gobiernos que nos antecedieron, pero sobre todo el último, estuvo 20 años en contra de los barrios privados o cerrados. Una locura. Una cuestión ideológica bajo el argumento de que se generaban guetos. Fíjate el éxito que tuvo Funes y fíjate cómo le fue a Roldán en ese sentido. Eso generó que la ciudad tenga que prestar servicio en muchos lugares y llegar a kilómetros. Roldán desde el centro histórico de la ciudad tenía que hacer 7 kilómetros y medio para llegar a Tierra de Sueños 3. Una locura desde lo urbanístico. Hoy el Estado tiene que salir a socorrer todas las inoperancias del gobierno local anterior que permitió todas estas animaladas urbanísticas. Para mí, un barrio cerrado no es una mala palabra, al contrario, trae servicios. Cuando les exigís, porque esto es un 50/50, donde vos tenés que exigir al desarrollador criteriosamente para que él pueda invertir, que gane dinero. Nosotros como autoridades del Estado, en este caso el gobierno local, tenemos que pedir lo que más podemos para llevar obras, no solamente a la zona donde se está haciendo el desarrollo, sino a todo el entorno y también a la ciudad.

–¿Cuántos habitantes tiene hoy Roldán?

–Según el último censo dio 31.685 habitantes. Eso fue medido en el 2022 . Hoy calculamos que la proyección que estamos cercanos a los 35.000 habitantes. Cuando yo nací en el año 68, Roldán tenía alrededor de 6.000 habitantes. Sobre todo en las últimas dos décadas, el crecimiento fue exponencial.

