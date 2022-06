La siembra de trigo no atrae a los pequeños chacareros del sur santafesino

Sembrar trigo no resulta tentador para los pequeños chacareros de Casilda y la zona debido a los altos costos de producción y la situación no parece dejar margen para otra alternativa que no sea volver al monocultivo de soja. Al menos así lo indicó a La Capital el presidente de la filial casildense de la Federación Agraria Argentina (FAA), Martín Bacalini, quien es un pequeño productor que desde hace tiempo viene apostando a la rotación de cultivos en su campo y ahora se ve limitado de seguir con la misma modalidad “al no estar dadas las condiciones”, asegura.