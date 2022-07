Gendarme desaparecido: ponen la lupa sobre manchas de sangre halladas en su auto

El hallazgo del auto, un VW Bora de color gris, se produjo en el camino que conduce desde Roldán al cementerio municipal, al oeste de esa ciudad.

>> Leer más: Un gendarme viajó a Roldán el 10 de julio y desde entonces le perdieron el rastro

Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán llegaron al lugar, a unos dos kilómetros del centro de la ciudad, el vehículo estaba efectivamente sin ocupantes. Los uniformados constataron además que el auto había sufrido daños y que en su interior había manchas de sangre.

Aquel día no fue difícil averiguar quién es el dueño del auto. Cuando lo supieron, los policías fueron hasta la casa de la ex esposa y de los hijos de Elorriaga a preguntar si la mujer sabía algo. La respuesta fue que el vehículo en efecto pertenece a su ex marido, aunque dijo que no recordaba ni la marca ni la patente. Curiosamente, también aseguró que no se había dado cuenta de que el auto, que el hombre había dejado allí en una anterior visita a sus hijos, no estaba en la casa.

Unas horas después, a las 21.25, el Samco de Roldán informó a la policía que habían ingresado por separado dos personas con lesiones. Uno de ellos es el hijo de Elorriaga. La otra persona, en tanto, fue consultada por la policía y declaró que iba en el VW Bora con el hijo de Elorriaga y una tercera persona a la que no identificó, y que ahora la policía trata de saber de quién se trata.