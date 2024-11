Foro de Recursos Humanos del Litoral, una experiencia innovadora que cumple 14 años

Otro punto es la comunicación fluida. “Este valor se hace mediante los canales y espacios de consultas o respuestas”, afirmó, y añadió: “A esto se le suma el compromiso en la palabra y en la participación, ya que el valor de compromiso dentro del grupo se transmite desde la palabra hasta la participación en al menos uno de los cinco encuentros anuales que realizamos en las empresas miembros”.

También se refirió a la confidencialidad como un valor fundamental, y sostuvo: “La confidencialidad es el nexo entre el resto de los valores y las políticas de funcionamiento. Todo lo conversado en los encuentros referente a las empresas se considera de carácter confidencial y los miembros se comprometen a no divulgar ninguna información que se comparte en ese ámbito, como datos de contactos, nombres de personas mencionadas, entre otros”.

Características del Foro de Recursos Humanos del Litoral

Juliana explicó que una de las principales características distintivas del Foro a diferencia de una ONG o asociación son sus políticas de funcionamiento que hacen a la sostenibilidad del mismo. Es sin fines de lucro, políticos o religiosos y cuenta con la participación exclusiva de referentes de RRHH designados por las empresas privadas de la zona.

La propuesta se basa en actividades y reuniones presenciales y virtuales, comunicación fluida mediante un grupo exclusivo de WhatsApp. Cada empresa va aportando de forma rotativa diferentes ideas, espacios, break, coordinación, comunicación, entre otras acciones en cada uno de los encuentros, los cuales los hace muy productivos y diferentes a la vez.

“Para el 2025, la propuesta es que cada empresa se comprometa a organizar al menos uno de los cinco encuentros, en forma conjunta con otras cinco empresas, de tal forma que se afiancen los vínculos desde el momento que se forma el equipo organizador”, precisó la organizadora, quien destacó que “durante todos estos años el Foro fue creciendo y mejorando su gestión, a partir de la participación de más empresas”.

Compromiso y acción

“El Foro se encuentra organizado de una manera tal que tanto los valores como las políticas no sólo sean carteles o mensajes comunicaciones, sino que se trabaja en equipo para que sean cumplidos en un clima de cordialidad y mucha confianza”, aclaró Gabás, y detalló: “Partiendo de esta premisa, año a año los representantes de las empresas miembros del Foro asumen el compromiso, de forma voluntaria y mediante una encuesta, de participar y aportar al funcionamiento del mismo. Quienes asuman el compromiso anual y no lo cumplan no podrán participar en el año siguiente. También, los referentes que no cumplan con los valores planteados y las políticas de funcionamiento dejarán a la empresa afuera, automáticamente, del grupo”.

Por otra parte, señaló: “Hay que tener en cuenta que el Foro de Recursos Humanos del Litoral no es un ámbito de capacitación, sino un espacio de networking que se nutre con la participación virtual y presencial de todas las empresas miembros. Lo que se aprende es a partir de compartir información y no por la presencia de un invitado a dar charlas”.

Por último, subrayó: “El Foro es realmente algo innovador, es difícil explicar esta gran experiencia, porque no es parecido a nada, uno tiene que transitar uno o dos años esta instancia para entender realmente qué es el Foro, porque mucha gente cree que es un espacio de capacitación y no lo es, sino que es un espacio colaborativo, de ayuda mutua, de contención. A partir de que nos integramos, nos potenciamos. El Foro tiene 14 años y es un montón, y esto demuestra la efectividad de esta propuesta que es muy enriquecedora y es pionera en la región”.

Ya hay 20 importantes empresas que se sumaron para el próximo año, que comenzará a funcionar a partir de la semana próxima y tendrá su primer encuentro virtual el 26 de diciembre para organizar su funcionamiento durante todo el 2025. Hay tiempo para inscribirse hasta el miércoles 20 de noviembre, comunicándose con María Juliana Gabás mediante el correo [email protected] o al +54 9 11 61352003.