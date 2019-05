"Espero que nome metanpreso a mi"

La esperanza de un fallo condenatorio se derrumbó como un castillo de naipes cuando en la plaza del Centro de Justicia Penal (CJP) Alberto y Alicia escucharon las absoluciones por altoparlantes. Se hizo un silencio conmovedor. La gente los abrazo y Alicia se descompensó. No hay respuestas y el tiempo pasa, como pasaron estos siete años y medio de angustia. La espera no alivió nada, sumó dolor. El proceso judicial terminó con un veredicto, pero nunca se pudo conocer la verdad histórica del caso. Las respuesta del Estado, como lo dijeron los jueces en su fallo, nunca llegó.

Alberto, que batalló mil veces, se preguntaba. "Ellos tienen derechos pero qué derechos tengo yo, cómo es la historia. Paula sigue desaparecida en democracia, y esto cómo sigue. Espero que no me metan preso a mi. Estoy de acuerdo con ellos que no hay pruebas. Pero que me digan dónde están mis derechos", repetía.

"No esperaba este fallo, pero lo acepto. Quién se hace cargo de la investigación. El juez Eduardo Filocco, que en un primer momento dijo que Paula era una loquita. La jueza dijo que tienen que dar respuestas, pero están todos afuera, como el jefe de policía sobreseído por el juez Juan J. Tutau. Responsabilizó por esto al poder político, judicial, y policial de San Lorenzo. Queda reflejado que teníamos una banda capaz de hacer desaparecer a una persona en democracia sin dejar rastros".