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El dato que las empresas rosarinas no están mirando y que predice su solidez financiera

31 de agosto 2026 · 10:34hs
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El dato que las empresas rosarinas no están mirando y que predice su solidez financiera

Para una empresa, perder a un buen colaborador no significa solamente cubrir una vacante. También implica tiempo de adaptación, transferencia de conocimiento y, en muchos casos, una caída temporal de la productividad. En Rosario, donde conviven industrias, empresas agroindustriales, compañías de servicios y un creciente ecosistema de negocios, retener talento se ha convertido en una cuestión directamente relacionada con la competitividad.

En este contexto, el bienestar de los equipos empieza a ocupar un lugar distinto en las decisiones de los directivos. El Reporte de Felicidad Organizacional 2025 de Buk, elaborado a partir de información de 1.051 empresas y 117.807 colaboradores de Chile, Colombia, México y Perú, encontró una asociación significativa entre felicidad organizacional y distintos indicadores financieros.

Uno de sus datos más llamativos: las empresas ubicadas en el nivel más alto de felicidad tienen 2,09 veces más probabilidades de encontrarse entre las de mayor solidez financiera, según el modelo multivariable del estudio.

La cifra no significa que hacer más felices a los equipos garantice mayores ganancias. Sí plantea una cuestión que cualquier organización debería hacerse: ¿cuánto puede costar no prestar atención a lo que ocurre puertas adentro?

Rosario y el nuevo desafío de retener talento

La competencia empresarial ya no pasa únicamente por conseguir clientes o ganar participación de mercado. También alcanza a las personas capaces de sostener ese crecimiento.

Para muchas compañías rosarinas, especialmente las vinculadas con actividades industriales, agroindustriales, tecnológicas y de servicios, encontrar determinados perfiles puede ser tan importante como conseguir que permanezcan. Además, la posibilidad de trabajar para empresas de otras ciudades o incluso del exterior amplió las alternativas para muchos profesionales.

Eso ha cambiado las condiciones de la retención.

El salario sigue siendo relevante, pero ya no explica por sí solo por qué una persona decide quedarse o empezar a buscar otra oportunidad. El clima laboral, la relación con los superiores, las posibilidades de desarrollo, el reconocimiento y el sentido de pertenencia también pesan.

Cuando alguno de estos factores se deteriora, el problema deja de ser exclusivamente de Recursos Humanos. Puede terminar afectando la continuidad de las operaciones y elevando los costos.

Cuando el bienestar empieza a reflejarse en los números

El valor del reporte de Buk está en cruzar dos variables que suelen analizarse por separado: cómo se sienten los colaboradores y cómo funciona financieramente la empresa.

El estudio utiliza el Net Happiness Score (NHS) como indicador de felicidad organizacional y lo relaciona con diferentes variables de gestión y financieras. En uno de sus modelos, las empresas situadas en el 10% superior de felicidad tienen 2,09 veces más probabilidades de autoevaluarse dentro del nivel más alto de solidez financiera frente al resto.

La relación también aparece al analizar el riesgo financiero. Según el reporte, por cada punto adicional del NHS disminuye un 4% la probabilidad de que una empresa se encuentre en el peor decil de margen bruto.

Esto no demuestra que la felicidad provoque mejores resultados financieros. En los resultados de una empresa intervienen muchas otras variables: sector, tamaño, costos, condiciones económicas, inversiones y capacidad de gestión, entre otras.

Pero la asociación resulta suficientemente relevante como para que los directivos la incorporen entre las señales que conviene observar.

El costo empresarial de perder talento

Los datos sobre rotación permiten trasladar la discusión a un terreno más concreto.

El Reporte de Felicidad Organizacional 2025 de Buk señala que las organizaciones con una proporción baja de colaboradores felices presentan mayores niveles de rotación y renuncia. Las empresas con menos del 60% de colaboradores felices registran 9,4 puntos porcentuales más de rotación y 2,7 puntos porcentuales adicionales de renuncia frente a aquellas que superan el 90%.

Para una empresa, esa diferencia tiene una traducción económica.

Cada salida pone en marcha procesos de búsqueda, selección e incorporación. Después llega el período de adaptación, cuando la persona todavía necesita familiarizarse con procedimientos, clientes, herramientas y dinámicas internas. A eso se suma algo menos visible: el conocimiento que se va con quien deja la organización.

El costo de reemplazar talento puede situarse entre seis y nueve meses del salario del colaborador desvinculado, de acuerdo con estándares internacionales de Recursos Humanos. Es una referencia, no una cifra universal: el impacto depende del puesto, su especialización y las características de cada compañía.

Por eso, hablar de retención de talento en el interior de Argentina no debería reducirse a una cuestión de Recursos Humanos. Para una empresa mediana, perder varias personas clave en poco tiempo puede generar una interrupción operativa mucho mayor de lo que refleja una simple tasa de rotación.

El salario no explica todo

Una de las conclusiones más interesantes del reporte aparece al comparar a los colaboradores felices con aquellos que no lo son.

Las cinco brechas más importantes no se concentran en la remuneración. El estudio identifica diferencias especialmente marcadas en reconocimiento, iniciativas de bienestar, oportunidades de desarrollo, sentido de pertenencia y apoyo emocional.

Eso no significa que el salario haya dejado de importar. Una remuneración poco competitiva puede ser una razón suficiente para buscar otro empleo. Pero aumentar el sueldo tampoco resuelve necesariamente problemas de liderazgo, falta de reconocimiento o ausencia de oportunidades de crecimiento.

Antes de responder a una renuncia únicamente con una contrapropuesta económica, conviene mirar qué estaba ocurriendo en la experiencia cotidiana de esa persona. ¿Sentía que su trabajo era valorado? ¿Podía aprender y avanzar? ¿Encontraba apoyo cuando surgía un problema? ¿Entendía cuál era su aporte dentro de la organización?

Son cuestiones relacionadas con el clima laboral en empresas, pero sus consecuencias pueden terminar reflejándose en la operación.

El liderazgo también aparece en las empresas financieramente sólidas

El liderazgo ofrece otra forma de observar esta relación.

Según el reporte de Buk, el 67% de las empresas financieramente sólidas cuenta con programas activos de liderazgo, frente al 53% del resto.

El dato no permite afirmar que implementar un programa de liderazgo produzca automáticamente mejores resultados financieros. Sí muestra que esta práctica tiene mayor presencia entre las organizaciones que forman parte del grupo financieramente sólido analizado.

En el día a día, quienes dirigen equipos influyen en cuestiones tan concretas como la comunicación de prioridades, el reconocimiento del trabajo, la gestión de errores y el espacio que tienen los trabajadores para plantear problemas o proponer mejoras.

En Rosario, por tanto, la gestión de personas puede entenderse desde una perspectiva más amplia: no se trata solo de administrar trabajadores, sino de crear condiciones que permitan a los equipos sostener su desempeño.

Qué deberían mirar los directivos además de la facturación

La información financiera sigue siendo indispensable, pero no siempre permite anticipar un problema.

Una subida sostenida de la rotación puede aparecer antes de que sus consecuencias sean visibles en los resultados. Lo mismo puede ocurrir con una caída del compromiso, un deterioro del clima laboral o un aumento de las renuncias voluntarias.

Por eso, un tablero de gestión puede incorporar indicadores relacionados con las personas: rotación, renuncias, permanencia, satisfacción, compromiso, liderazgo y percepción del clima interno.

Más que acumular métricas, lo importante es saber qué preguntas hacer con ellas. Si aumenta la rotación, ¿se concentra en un área? Si los equipos permanecen pero cae su compromiso, ¿qué cambió? Si los trabajadores más jóvenes se marchan después de cierto tiempo, ¿qué están encontrando en otros empleadores?

Las respuestas pueden orientar decisiones sobre liderazgo, desarrollo, reconocimiento u organización del trabajo antes de que el problema llegue a otros indicadores del negocio.

La felicidad organizacional como variable de negocio

La conversación sobre felicidad laboral suele moverse entre dos extremos: considerarla una cuestión exclusivamente emocional o esperar que una cultura positiva resuelva por sí sola los problemas financieros.

Los datos del Reporte de Felicidad Organizacional 2025 de Buk apuntan a una lectura más prudente. El estudio encuentra asociaciones entre mayores niveles de felicidad, menor riesgo financiero y una percepción más sólida de la situación económica de las organizaciones. También identifica diferencias en rotación, renuncias, liderazgo y prácticas relacionadas con la experiencia de los colaboradores.

El propio reporte reconoce limitaciones metodológicas: la muestra corresponde a empresas que participaron voluntariamente y los análisis financieros se realizaron sobre subconjuntos específicos, por lo que los resultados no pueden extrapolarse automáticamente a todo el universo empresarial.

Aun así, la señal merece atención. Para las empresas rosarinas que necesitan competir por perfiles especializados y sostener equipos estables, medir el bienestar puede ayudar a detectar riesgos que los balances todavía no muestran.

En un mercado donde el talento tiene cada vez más alternativas, competir no consiste únicamente en vender más o reducir costos. También implica construir un entorno en el que las personas quieran permanecer, desarrollarse y aportar durante más tiempo. Ahí es donde la felicidad organizacional deja de ser solo un asunto de Recursos Humanos y entra en la conversación estratégica de la empresa.

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