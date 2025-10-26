La Capital | La Región | voto

El voto santafesino y su dilema: ¿protesta nacional o representación local?

Santa Fe renueva nueve bancas de diputados nacionales y avizora el panorama electoral. Entre la tiranía nacional y el voto delegativo

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

26 de octubre 2025 · 08:16hs
Gisela Scaglia. La vicegobernadora de Santa Fe es la primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Gisela Scaglia. La vicegobernadora de Santa Fe es la primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas

Hoy, en un clima de alta polarización política, el desafío para el electorado es doble: decidir si su voto será un mero termómetro de la contienda nacional entre el oficialismo y la oposición, o si elegirá legisladores con la solvencia y el compromiso real para defender las urgencias productivas, portuarias y de seguridad que definen el pulso de la provincia. La balanza se inclina entre el ruido de la política central y el verdadero latido del interior.

  La campaña electoral en Santa Fe, al igual que en gran parte del país, parece haber sido dictada por los temas que resuenan con más fuerza en los medios capitalinos y redes sociales. Los principales candidatos a la Cámara Baja, independientemente de la fuerza que representen (La Libertad Avanza, Fuerza Patria, o los espacios provinciales como Provincias Unidas), se han visto obligados a centrar su discurso en la batalla contra la inflación, las grandes reformas del Estado o la discusión macroeconómica.

  Esta dinámica genera una distorsión peligrosa: el voto se convierte en un acto delegativo, donde el ciudadano busca expresar adhesión o protesta hacia la figura presidencial o el principal referente opositor, sin detenerse a evaluar la idoneidad específica del candidato para la tarea legislativa que le compete. Se vota por la figura, no por la agenda.

  En este marco, la profunda complejidad de Santa Fe queda invisibilizada. Si la elección sólo busca sumar una bancada más al “bando” nacional, se pierden de vista las especificidades de la provincia: ¿Cuántos de los nueve futuros diputados están realmente preparados para defender una nueva Ley de Biocombustibles, o negociar en la Comisión de Intereses Marítimos el futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay. Temas vitales para el ecosistema productivo local se diluyen en el fragor de la pelea política centralizada.

Santa Fe, eje productivo

La provincia de Santa Fe no es sólo una jurisdicción más; es el corazón agroindustrial de la república, y sus demandas son de una magnitud que exigen legisladores con peso específico y conocimiento técnico.

  El clamor por la seguridad y la Justicia Federal: la crisis de inseguridad, marcada por el narcotráfico y la violencia urbana en Rosario y el cordón industrial, no se resuelve solamente con medidas provinciales. Se necesita un bloque de diputados que exija con autoridad la coordinación federal de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de la Justicia Federal, la agilización de causas por lavado de dinero y la defensa del presupuesto para equipamiento y personal. La pasividad legislativa aquí cuesta vidas.

  La defensa de los puertos y el campo: el sector productivo exige una representación que no se doblegue ante políticas que históricamente han castigado a la exportación, al campo y a la pequeña y mediana empresa. Un diputado santafesino debe ser un vocero innegociable de la defensa de la industria, la eliminación de trabas burocráticas y la revisión de esquemas impositivos que, como las retenciones, drenan recursos vitales del interior hacia el centro.

En un escenario donde dos grandes coaliciones nacionales concentran la mayor parte de la atención existe el riesgo de que la elección se defina por la inercia del voto polarizado, y no por la propuesta de gestión. Esta polarización, que tan bien les funciona a las estrategias de campaña, es un pobre filtro para elegir representantes.

  Los candidatos, en lugar de debatir sobre cómo lograr que el complejo agroexportador santafesino aumente su competitividad, terminan discutiendo sobre el último tuit del referente nacional. Esta dinámica no sólo empobrece el debate sino que subestima la madurez del electorado y lo priva de información crucial sobre quién realmente defenderá los intereses regionales a partir del 10 de diciembre.

  El rol de un diputado nacional es, por definición, doble: legislar para el conjunto de la Nación y representar con celo a su distrito. Hoy el ciudadano de Santa Fe tiene la oportunidad de hacer valer la segunda parte de esta ecuación. Si el voto sólo se emite en clave de apoyo o castigo nacional, el Congreso recibirá a nueve personas cuya única prioridad será el pulso político de Buenos Aires. Si, por el contrario, el electorado ejerce un voto consciente, valorando la trayectoria, el conocimiento de la agenda local y el carácter de cada candidato, puede asegurarse de que la voz de la provincia -su producción, su seguridad y su gente- tenga una presencia fuerte e innegociable en las sesiones. Es hora de dejar de lado la pasión por la grieta y exigir la representación comprometida que el corazón productivo del país merece.

Toda la información respecto a qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral está plasmada en El Código Nacional Electoral en su artículo 71

Veda electoral 2025: cuándo comienza y qué no se puede hacer de cara a las elecciones de este domingo

Antonio Fiorenza: Gracias a Terminal Timbúes por recibirnos y por apostar a este distrito que crece mirando el futuro

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Nacho Ricchetti: Me encantaría que no sólo Arroyo sino que la zona del sur de Santa Fe sea un polo cinematográfico

Arroyo Seco: "Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película"

Dúo Eliseo. Los hermanos Gabriel y Alejandro Cepeda compusieron la cantata “Oyé Ndén Chaná” (Guarda Memoria Chaná)

Granadero Baigorria: la cantata "Oyé Ndén Chaná" fue declarada de interés cultural

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Arroyo Seco: Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película

El gobernador Maximiliano Pullaro votó este domingo en la Escuela Nº 504 Domingo F. Sarmiento de Hughes, su localidad natal.

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave
Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones
Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes