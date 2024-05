El parque industrial de Carcarañá se quedó sin electricidad por la imparable ola de robo de cables

parque industrial Carcaraña.jpg

Guercetti agregó que en todo el predio industrial trabajan 300 personas aproximadamente, y ante esta situación estimó que “la responsabilidad de un área industrial es de la Municipalidad. En la seguridad, si bien tiene que ver la policía, también es responsabilidad del intendente porque recauda impuestos y debe gestionar ante Provincia por los problemas que tenemos. Después de cinco robos recién ahora nos recibió”, expresó el empresario al nombrar una reunión que representantes del sector mantuvieron con el mandatario local.

El titular de Conecar reclamó “la puesta en funcionamiento de una Secretaría de Producción acorde al potencial que tiene Carcarañá. Este es un reclamo mío de hace 20 años, por lo tanto no está dirigido al actual intendente. Media producción del país pasa por acá enfrente y esta ciudad merece un parque industrial acorde. Ahora, la EPE ordenó el cambio de los cables de cobre por aluminio. Ahora funciona, pero no sabemos hasta cuando. Las empresas están en riesgo. No sé que pasaría si hubiese otro robo, en que tiempo llegaría la reposición del servicio”.

A su vez, Julieta López remarcó que ante la seguidilla de “apagones” que paralizaron a todas las empresas “se hicieron presentaciones ante la Empresa Provincial de Energía (EPE) de San Lorenzo, a la Provincia y también ante la Municipalidad de Carcarañá, pero “este es un problema de grandes dimensiones. Se agravó en los últimos dos meses y medio y en los últimos 15 días fue terrible. La semana pasada, la EPE nos dijo que estaba terminando de re cablear. Con todos estos problemas de robos, los cables de cobre los están reemplazando por otro material. Están cambiando de teconología y nos aseguran que eso no va a afectar la calidad de la energía y podríamos funcionar exactamente igual.”

“Los robos son afuera del predio. Atrás nuestro hay un paso de trenes, y toda la instalación va en paralelo al ferrocarril, hay en el medio un alambrado. En ese lugar son los robos. Estamos pensando en poner seguridad privada, pero la EPE debería poner más seguridad ahí, ellos están perdiendo un montón de plata con estos robos. Se han llevado kilómetros de cables. La última vez se robaron 3 kilómetros de cables. Con las pérdidas millonarias que tiene, por qué la EPE tarda tanto en tomar cartas en el asunto. Los cortes de energía afectan a todo el predio, todos nos quedamos sin luz ”, subrayó.

López también admitió que la situación ahora estaría normalizada, “pero es cuestión de suerte. En los últimos dos meses y medio pasamos cuatro veces por este problema. Decidimos visibilizar este inconveniente porque la EPE no está resolviendo. Ellos deberían ser los principales interesados en que no les roben los cables. Esto no afecta solo al área industrial. Antes de robarnos a nosotros, la semana pasada robaron una sección en la ciudad. Tuvimos una buena recepción de la Municipalidad, pero no pudo resolver el tema”.

El robo de cables en la región tuvo un capítulo impactante a principios de febrero de este año cuando la EPE denunció la sustracción de nada menos que 3.500 metros de tendido eléctrico de la línea de media tensión en la conexión entre el Parque Industrial Carcarañá y San Jerónimo Sud. Desde la compañía eléctrica aseguraron en ese entonces las pérdidas habían ascendido hasta enero a los 2 millones de dólares por robo y vandalización de cableado e infraestructura, como estaciones transformadoras y otras estructuras en territorio santafesino. Durante 2023 desaparecieron solamente en Rosario 21 kilómetros de cables pertenecientes al tendido de alumbrado público.