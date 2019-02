El joven que murió en Cofco no era de Electrolux

El trágico accidente que le costó la vida al operario Walter Quiroz en la aceitera Cofco el 13 de febrero, generó un error de comunicación, ya que se informó que el empleado pertenecía a la empresa Electrolux, lo cual fue desmentido por esa firma global de electrodomésticos.

Fue la misma Elextrolux Argentina la que, por un comunicado enviado a este diario, expresó que no tiene "responsabilidad alguna sobre este lamentable hecho —en relación a la muerte de Quiroz, quien falleció al precipitarse al vacío desde una pasarela de Cofco—. El señor Quiroz no pertenecía a nuestra compañía".

El texto afirma que "Electrolux Argentina es una empresa global de electrodomésticos que opera en el país hace 25 años, y trabaja con altos estándares de calidad para promover la seguridad de sus colaboradores". Y pide la "retificación de la información para no perjudicar la imagen de la empresa".

En efecto, tanto LaCapital como otros medios de la región atribuyeron una vinculación laboral entre el operario muerto y la firma. En parte, ese error involuntario surgió a partir de que no hubo en su momento información oficial de parte de la empresa Cofco ni de otra fuente respecto de la razón social de la firma para la cual trabajaba el empleado. Sólo desde el sindicato de los aceiteros se informó verbalmente que Quiroz no pertenecía al gremio, sino a la Uocra (construcción) y que sí pertenecía a una contratista con un nombre muy parecido a la que ahora aclara que no hay ninguna vinculación.

Aunque no hubo confirmación oficial, fuentes consultadas dieron cuenta de que Quiroz pertenecería a Proyección Electroluz SRL, firma de Reconquista especializada en soluciones eléctricas, que tiene también sede en San Lorenzo y que trabaja con muchas empresas del cordón industrial y portuario.