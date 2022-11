El intendente de San Francisco continúa con pronóstico reservado, aunque evoluciona favorablemente

Ahora Bernarte atraviesa la etapa de posoperatorio inmediato en el que se analiza la evolución durante las primeras 48 horas, que se cumplirán este martes. "En casos con estas características uno espera algunas complicaciones, pero hasta el momento no tuvo ninguna", explicó Buffa, minutos después de las 11 de este lunes.

El médico adelantó que "retirar el proyectil -una bala calibre 22- no es fundamental para la evolución del paciente de modo que no se extraerá" y que "como fue disparado a corta distancia y por tratarse de un proyectil pequeño, su ingreso fue muy errante y causó mucho daño".

Precisó que aún no es posible determinar si tendrá algún tipo de secuelas debido a que el paciente permanece en estado de analgesia."El intendente seguirá por el momento con respiración asistida y un nuevo parte médico se conocerá al atardecer de este lunes", subrayó.

Al baile

En las últimas horas se conocieron más detalles sobre la noticia que conmovió a la ciudad del este cordobés y trascendió a nivel nacional. Según datos que surgen de la investigación, Carlos Lucato (52 años), el odontólogo sospechoso de haber disparado contra el intendente, luego del atentado se fue a un local bailable en donde permaneció alrededor de cuatro horas.

Así, los investigadores explicaron la ventana temporal que se produjo entre el hecho ocurrido a las 2.30 y la detención de Lucato, minutos después de las 7, cuando el presunto agresor fue detenido al regresar a su casa.

Para los pesquisas, Lucato atacó al intendente y luego se trasladó unas pocas cuadras a un boliche céntrico. A las 3 comenzó la búsqueda del agresor y en ese proceso se detuvo a la primera persona, Renzo Lucato, hijo del sospechoso, a quien en principio se le atribuyó el ataque a raíz del parecido físico con su padre. Esto confundió a los investigadores que se guiaron por la cámara de seguridad de un comercio cercano al lugar en el que ocurrió el atentado. Una vez advertido el error el joven quedó en libertad.

El fiscal a cargo de la investigación, Bernardo Alberione imputó a Lucato el homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego y será indagado en las próximas horas. Los investigadores descartaron que el móvil del ataque haya sido un intento de robo o una agresión por motivos políticos y refuerzan la hipótesis de una agreión por cuestiones personales.

Defensa

“Lucato no le disparó”, dijo el abogado, Gabriel Cornaglia, al diario local La Voz de San Justo y rechazó de plano la acusación que recae sobre su defendido. Dijo que confía en el avance de la investigación y que el odontólogo acusado del ataque "está tranquilo".

El letrado, que en la mañana de este lunes asumió la defensa de Lucato, el único imputado y detenido por el ataque Bernarte, rechazó así la versión de la Fiscalía que sostiene que las pruebas reunidas hasta el momento ubican al odontólogo como el autor del disparo que impactó en el abdomen del intendente.

Cornaglia mantuvo un breve encuentro con el acusado en tribunales y luego confió: "Lo noté tranquilo. Me dijo que no había sido quien le disparó a Bernarte, y yo le creo. Por el secreto de sumario no tengo mucha información de la causa todavía. Estoy a la espera de que mi cliente sea indagado por el fiscal para luego acceder al expediente", agregó.

El odontólogo acusado, esposo de una empleada municipal, permaneció hasta las primeras horas del lunes detenido en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 en San Francisco y luego fue trasladado al penal de Bouwer, en Córdoba.

El arma utilizada para el ataque al mandatario municipal no apareció. Fue allanada la casa de Lucato en bulevar Saenz Peña al 600 y la Justicia ordenó secuestrar su auto. "No se nada de ninguna arma. Mi cliente me manifestó que él no le disparó y reitero, yo le creo", reforzó Cornaglia y adelantó que la estrategia de su defensa irá por despegarlo de la escena del hecho.