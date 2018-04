El grupo de mujeres "Mano Solidaria" de Granadero Baigorria cumple en este mes 20 años de labor ininterrumpida. La ONG realiza una ardua tarea hacia quienes requieren una ayuda por padecer carencias económicas y no poder dar cobertura a sus necesidades, principalmente de salud.

A través de diversas campañas de donaciones, el grupo —integrado siempre por unas 9 o 10 mujeres— esgrime una frase como caballito de batalla "El dolor compartido, duele menos". Desde 1998 lleva a la práctica una solidaria labor mediante varios tés bailables por año, rifas, carteles en la ruta 11, encuentros culturales donde expendieron bebidas o en cenas que organizaron para dar respuesta con lo recaudado a cientos de casos de graves enfermedades de personas carecientes.

El grupo, que busca atender casos sociales que los Estados nacional, provincial y municipal no cubren, invitó a la comunidad a participar del festejo de los 20 años y seguir colaborando. La ONG, surgida el 18 de abril de 1998, desde entonces ha realizado una gran tarea de asistencia solidaria en toda la región, e incluso fuera de la provincia, y ha tenido un rol protagónico en muchos casos sociales y emergencias que conmocionaron a toda la zona.

"Ojalá algún día sólo necesitemos hacer festejos para el Día del Niño o Navidad y no campañas para asistir a carecientes en tema de salud, que los distintos ámbitos del Estados en estos 20 años no atendieron", dice Graciela Pedrini.

Inicios

"Con el caso de Sebastián Di Pierro —el joven que necesitaba un trasplante de médula ósea— comenzó todo", recordó Pedrini. Y agregó: "Una vecina me contó que iba a empezar a juntar dinero para Sebastián y me sumé a participar".

Y acotó que "después siguieron otros, y la gente empezó a acercarse, a pedirnos una mano en otros casos. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos involucradas. La realidad apareció frente a nosotras. Muchas veces con lágrimas, con desesperanza, con angustia. Esas circunstancias potenciaron nuestras ganas de modificar la realidad".

Aclaración

"El grupo Mano Solidaria nunca se vinculó con sectores políticos, será que desde allí viene el profundo respeto que se les tiene desde todos los sectores. Tenemos diálogo con todos, porque a todos le pedimos donaciones", dijo Pedrini. Un hecho para destacar es que la asociación civil sin fines de lucro hace sólo cinco años fue reconocida como ONG. O sea que por 15 años las donaciones llegaban a la institución, sin recibo, a sola palabra. "Creemos que todo esto se debe a nuestra transparencia", destacó Pedrini, y aclaró que la formalidad de ser una ONG tardó por todos los trámites necesarios para hacer la personería jurídica y las obligaciones de cada integrante del grupo".

Otra de las estrategias que la entidad tiene para sumar dinero —para luego poder atender los casos sociales— es la cartelería que cuentan al ingreso a Baigorria en la ruta 11. Durante años se plotea una gran cartel publicitario donde los donantes a Mano Solidaria auspician para poder recaudar. Cabe acotar que el cartel publicitario fue donado por el municipio baigorriense.

Mano Solidaria asiste casos de enfermedad y no sólo en Baigorria sino en otras localidades santafesinas y aún en la provincia de Buenos Aires. También ha intervenido en hechos solidarios como la junta de juguetes y golosinas para los chicos del Hogar Escuela y el Hospital Eva Perón para el Día del Niño, donde incluso se disfrazaron de payasas. También esto se ha repetido para Navidad festividades en que fueron muchas veces a hospitales de Baigorria y de Rosario, transformadas en Papa Noel.

"La prioridad es el tema salud. Para eso certificamos que el caso que nos llega sea cierto", contó Pedrini, y recordó que, hace años, una vez tuvieron un abuso de una familia que nos mintió. Por eso ahora buscamos que el caso que nos llega siempre se verifique. Se cita a los familiares o a la persona que necesite una mano y ahí se ve en qué se la puede ayudar y se analiza la historia clínica, e incluso se habla con los médicos del paciente".

Pedidos

"Cuando se empezó a ver que cada vez eran más los pedidos comenzamos a ir a las empresas locales a pedir donaciones. Una vez fui hasta a Industrias Juan F. Secco, y pedí hablar con el gerente de la empresa, el señor Milessi, y me atendió. Pero me pidió una garantía de lo que solicitaba, porque no me conocía y el grupo recién empezaba", comentó la presidenta.

Y remató su relato con un dato curioso: "El padre Gabriel Paso, cura párroco de Baigorria, salió de garante de lo que íbamos hacer".

Historia conmovedora

Hubo casos solidarios que aún se recuerdan en Baigorria, como el de Ludmila, una nena que tenía que viajar a Estados Unidos de urgencia, y una jubilada prestó parte de su jubilación para que se pueda comprar el pasaje. Este uno de los tantos hechos que Graciela se emocionan al relatar. "Fuimos a la radio y contamos que necesitábamos un dinero que no teníamos. Y una oyente prestó la plata, que era parte de la jubilación y lo que iba usar para pasar el mes, porque nos conocía", contó.

Durante años, cuando se realizaba el Encuentro de la Cultura y el Pueblo, en el camping de Baigorria —fiesta popular que por años se hizo bajo la órbita municipal, Mano Solidaria tenía la responsabilidad de la venta de bebidas. Al igual que en otras experiencias las mujeres buscaron un proveedor que le diera a concesión —casi 300 cajones de cerveza, gaseosas, hasta hielo, a sola palabra—. "Ya conocían nuestra misión por eso nos fue fácil conseguir sin un peso las bebidas", recuerda Pedrini.

Ayuda

Quienes quieran colaborar con la ONG pueden acercarse a la sede de la entidad, San Lorenzo 992, de Granadero Baigorria, o comunicarse mediante la página de Facebook de Mano Solidaria.

Asimismo se podrán reservar las entradas para la cena show que se realizará en el salón Gala, de San Martín 1422, de Baigorria, el viernes 20 de abril, a las 21. Actuarán el humorista Carlos Ragona y el grupo musical Tarjeta Roja. Además habrá un importante sorteo de un viaje y, lo fundamental, ayudando "el dolor compartido, dolerá menos".