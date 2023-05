El automovilista que atropelló a una chica en Timbúes se entregó a la policía

“Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí y me mandaron mensajes. Estoy bien, con dolores en el cuerpo y raspones pero bien. Le doy gracias a Dios que sólo fue eso y no algo peor”, expresó Kiara en sus redes sociales tras haber sido atendida en el Hospital Granaderos a Caballo, de la vecina ciudad de San Lorenzo.

“A esta la puedo contar”, remarcó Kiara. “Y para esa gente que no quiere hablar ni decir el nombre del loco por miedo, les pido por favor que me lo digan. Yo no voy a dar nombre ni nada, sólo necesito saber quién es el loco”, señaló la joven que fue brutalmente atropellada por el conductor de un Toyota Corolla de color gris. Según informaron desde el destacamento policial del hospital sanlorencino, Kiara sufrió traumatismo de cráneo y escoriaciones.

El conductor del Toyota Corolla gris realizó una maniobra en «u» para irse de la gresca y en ese contexto se vivieron momentos de tensión y desesperación, reclamando asistencia para Kiara. El hecho quedó registrado por un video que horas después se viralizó en las redes sociales.