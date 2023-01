Desmienten la coautoría de la marcha San Lorenzo y ratifican que fue de Cayetano Silva

Para Zarich la cosa no quedó allí en ese comunicado y se metió de lleno en la polémica desde su lugar de músico. "El día 2 de enero la comuna de Elortondo, en un polémico comunicado publicado en su página de Facebook, trajo nuevamente a la palestra una antigua discusión sobre los orígenes compositivos de la célebre “Marcha San Lorenzo”. No voy a ahondar en la veracidad o no de los argumentos históricos expuestos. Por más débiles que parezcan (una sucesión de testimonios difíciles de corroborar al mejor estilo “teléfono descompuesto”), entiendo que esa es tarea de historiadores".

Sin embargo aclaró: "Me detendré en la terminología musical utilizada, de la cual se desprende la conclusión a la que arribo y que iré exponiendo. Según el relato de varios nietos e hijos de músicos que compartieron trabajo con Silva, la popular Marcha no fue creada solamente por el compositor hoy ligado a la historia venadense, sino que los acordes originarios serían obra de un bohemio llamado Oscar Botto, que los habría compuesto mientras vivía y trabajaba en un viejo boliche de Elortondo”, afirma el texto comunal.

"Dado que la palabra “acorde” aparece en varios momentos de la argumentación veo interesante hurgar en su definición más estricta. Cabe aclarar que esta definición no sólo corresponde a la actualidad, sino que cuando los músicos en tiempos de Silva y Botto hablaban de “acordes” se referían a lo mismo. Básicamente se trata de un conjunto de dos o más notas que constituyen una unidad armónica. Cualquier libro clásico de teoría musical define a la “armonía” como el “arte de combinar simultáneamente los sonidos” (a diferencia de la “melodía”, que es el “arte de combinar sucesivamente los sonidos”).

Explicó que "la línea melódica de una canción es la sucesión de sonidos que uno podría terminar silbando o tarareando apenas la escuchaste por primera vez. La armonía son los sonidos que se van superponiendo a la línea melódica como un acompañamiento. Una forma concreta de armonizar (no la única) es a través de acordes (Do Mayor, La Menor, Si Disminuido, por ejemplo) que van acompañando los climas que va proponiendo la melodía. Hay secuencias de acordes que son tan funcionales que se han usado reiteradamente en centenares de canciones, sin que ello constituya un plagio, dado que sobre esos idénticos acordes se construyen líneas melódicas distintas.Guitarra en mano sería muy fácil de desarrollar, pero haré el intento por escrito a través de un ejemplo".

image.png El uruguayo Cayetano Silva, compuso la Marcha San Lorenzo durante los años que vivió en Venado Tuerto.

A modo de ejemplo sostuvo que "en los años setenta Ricardo Soulé escribió la canción “Presente”, incluida en el disco “La Biblia” de su banda “Vox Dei”. En los ochenta el recordado “Marciano” Cantero, usando la misma secuencia de acordes de “Presente”, escribió su clásico “Amigos” para su banda “Los Enanitos Verdes”. ¿Hay plagio? No, sencillamente porque esa misma secuencia de acordes fue utilizada en otros cientos de canciones, pero la identidad de cada una de ellas está dada por su melodía, no por sus acordes".

El texto de la Comuna de Elortondo insiste con la idea: “Botto fue quien escribió la primera versión de la Marcha San Lorenzo, es decir, los acordes fundamentales. Luego, se los vendió a Cayetano Silva, todo ello sin saber que aquella partitura, con el tiempo, se transformaría en lo que fue y que recorrería el mundo. Silva se interesó por aquellos acordes de Botto, los pulió y les dio forma para hacer lo que hoy es una obra magistral. Luego, la marcha, sería inscripta por Cayetano Alberto Silva en 1901 en Venado Tuerto.

Acusación

El músico y periodista Gabriel Zarich añadió que "la acusación hacia uno de los personajes más emblemáticos de la cultura venadense me obliga a no mantenerme al margen. No hay modo de probar la supuesta “compra”. Tampoco hay modo de probar que Silva utilizara una secuencia de acordes gestada por Botto para hacer su marcha. Pero si así fuera, son sólo acordes. En ningún momento los testimonios dicen que Botto haya participado de la creación de algunos compases de la melodía, que es lo realmente importante. Como dato anecdótico está bien. Pero una secuencia de acordes no alcanza para reclamar una coautoría".

Resaltó que "Botto podría haber escrito la melodía de una marcha con la misma secuencia de acordes de “San Lorenzo” y serían dos marchas distintas (tal como ocurre con “Presente” y “Amigos”). Sin ir más lejos, Carlos Gardel es autor de las melodías de sus canciones. Los acordes con los que al día de hoy cantamos “Por una cabeza”, “El día que me quieras” o “Volver” son invención de los arregladores que armaron las versiones orquestales de dichas canciones. En muchos casos dicha responsabilidad recaía en Terig Tucci".

image.png Desde Elortondo aseguran que en el boliche de Doña Elvira se ejecutó por primera vez la famosa marcha militar.

"Hay muchísimas reversiones de “Marcha San Lorenzo” donde la armonía es modificada merced a la creatividad de los arregladores, pero como la melodía se mantiene intacta uno reconoce la canción sin mayores dificultades. Nos puede agradar o no tal o cual versión, pero si la melodía se preserva, aunque se modifiquen los acordes la canción se reconoce. Cito dos ejemplos de arreglos extraordinarios donde los acordes y su armonía en general fueron modificados, dándoles otro color a la versión final. Uno es el arreglo vocal del Dr. Luis “Chango” Naón (músico rufinense recientemente fallecido) realizado para el grupo venadense “Convocanto”. Y el otro es el arreglo del venadense Leo Genovesi realizado y grabado en pandemia con músicos locales diseminados por el mundo. En ambas versiones la armonía original es bellamente “destrozada” (si se me permite el oxímoron)", añadió Zarich.

Finalmente manifestó que "hace algunos años, en condición de sonidista, tuve la suerte de amplificar, pero también grabar y filmar una versión de “Marcha San Lorenzo” por el violinista Abel Bensi en el “Templo Masón” de Venado Tuerto. Allí está la marcha, sin acordes, sin armonía, desnuda, pero con su colosal melodía en violín. Todos los presentes la reconocimos, la admiramos y la disfrutamos. Los acordes (supuestamente desarrollados por Botto) no definen la marcha. Apenas la acompañan, la visten. Lo realmente identitario de tan sublime obra musical es su inigualable melodía, creación indiscutida de Cayetano Alberto Silva".

