La Capital | Ovación | Atlético Tucumán

El recuerdo del técnico de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Di María vaya a saludarlo"

Lucas Pusineri recordó una anécdota del debut de Fideo en primera división y dijo entre risas que la tendría que repetir.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

8 de agosto 2025 · 18:16hs
Lucas Pusineri es el director técnico de Atlético Tucumán. 

Lucas Pusineri es el director técnico de Atlético Tucumán. 

El director técnico de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, con la amabilidad que siempre lo caracteriza atendió a La Capital en la previa del partido que los canallas sostrendrán este sábado ante Atlético. El DT decano está muy feliz por el presente de su equipo.

Aunque sabe que se le vienen dos partidos muy importantes de cara al futuro, donde en ambos tendrá a rivales rosarinos. Ya que tras el cotejo contra Central, el Decano se medirá con Newell’s, el próximo 13 de agosto en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pusineri fue uno de los jugadores que estuvo presente aquella noche del debut de Angel Di María, el 14 de diciembre de 2005, cuando los auriazules igualaron 2 a 2 frente a Independiente en Avellaneda.

Leer más: Ángel Di María, la obsesión de una fanática de Tucumán de 100 años que quiere conocerlo

Las anécdotas de Lucas Pusineri

El DT Decano, compartió un par de anécdotas de ese partido: “Cuando estrenaron la serie de Di María, yo estaba haciendo otras actividades, y comenzaron a caerme un montón de mensajes de amigos y conocidos. Ya que una de las primeras imágenes que mostraron fue el primer foul que le hacen a Fideo de la cual yo soy el autor. Me le tiré con todo en un costado de la cancha y le di una flor de patada”, comentó.

“Me tendrían que dar una plaqueta por esa patada y le tendría que hacer otro foul antes del partido cuando lo vaya a saludar”, añadió Pusineri entre risas.

“Fideo nos dio muchas alegrías al pueblo argentino. Es muy gustoso verlo en el fútbol argentino, pero tenemos la necesidad imperiosa de ganarle”, dijo un poco más serio.

Uno de los dos goles de Independiente en aquel partido lo hizo Pusineri. Al respecto y luego que leyera la síntesis del partido que le aportó Ovación para refrescar la memoria expresó: “Me acuerdo del gol. Mirá lo viejo que soy que en ese partido como técnico de Central estaba Ángel Tulio Zof”.

Síntesis del debut de Ángel Di María

14 de diciembre de 2005

Independiente 2 – Central 2

Independiente: Oscar Ustari; Lorgio Alvarez (81' César Pereyra), David Abraham, Marcelo Méndez, Martín Pautasso; Lucas Pusineri, Sergio Orteman, Lucas Biglia, Emiliano Armenteros (45' Fabro); Sergio Agüero y Eduardo Bustos Montoya (74' Jeremías Caggiano).

DT: Julio César Falcioni

Central: Hernán Castellano; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi, Germán Rivarola (83' Diego Villagra); Andrés Díaz, Diego Calgaro (69' Damián Ledesma), Paulo Ferrari y Emiliano Vecchio (71' Angel Fabián Di María); Paulo Vitti y Marco Ruben.

DT: Ángel Zof

Goles: 61' Pusineri, 88' Fabro - 37' Vitti, 79' Ruben.

Compacto del partido

Embed - Independiente 2-2 Rosario Central | Torneo Apertura 2005 - Partidazo de Kun Agüero

Noticias relacionadas
Central cayó 2 a 0 ante el Decano y encima falló un penal.

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

El estadio Padre Martearena donde jugaría Newells por Copa Argentina. 

Newell's enfrentaría en una sede insólita a Atlético Tucumán por Copa Argentina

Holan tiene algo de esta semana y toda la que viene para armar el mejor equipo de cara a Atlético de Tucumán.

Para cuándo espera el técnico Holan tener todos los jugadores a disposición

Mirco Cuello dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad: es campeón mundial interino de los peso pluma de la AMB.

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Ver comentarios

Las más leídas

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Lo último

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

En total fueron 117 los estudiantes de todo el país que volvieron a rendir este jueves en Buenos Aires, ninguno pasó el examen, que fue "mucho más difícil" y poco habitual

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

En Newells, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

En Newell's, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

Ovación
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

Por Carlos Durhand
Ovación

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

Policiales
El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

La Ciudad
Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones