Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

El púgil santafesino venció por nocaut técnico en el segundo asalto al mexicano Sergio Ríos en la ciudad libia de Bengasi

8 de agosto 2025 · 18:31hs
Mirco Cuello dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad: es campeón mundial interino de los peso pluma de la AMB.

El boxeador santafesino Mirco Cuello se consagró campeón del mundo interino de los peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos. El combate se realizó en la ciudad libia de Bengasi.

Cuello salió decidido a terminar rápido la pelea y ya en el primer round tiró a la lona a su rival, que -como él- llegaba invicto al combate por el título.

El campeón de Arroyo Seco

En el segundo asalto el santafesino mantuvo la iniciativa y volvió a tumbar a Ríos, quien ya no pudo levantarse ante la cuenta de 10 del árbitro de la pelea.

Cuello, que llegó invicto con un record de 15-0, 12 de ellas por nocaut, se consagró ante la atenta mirada nada menos que de Mike Tyson.

El púgil nacido en Arroyo Seco era hasta este viernes la gran promesa del boxeo argentino y ahora se convirtió en una realidad: con él, el país vuelve a tener un campeón del mundo.

En la pelea por el título interino, el boxeador que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokyo lisa y llanamente demolió a su rival, que estaba invicto en 19 peleas pero nunca había combatido fuera de México

Mirco Cuello, quien nació en Villa Constitución, pero se crió en Arroyo Seco, transita sus últimos ensayos de cara a la pelea más esperada.

El boxeador Mirco Cuello cuando compitió en los JJOO de Tokio.

